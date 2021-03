Das bringt der Sonntag

Uhren in Deutschland werden auf Sommerzeit umgestellt

BRAUNSCHWEIG: Eine Stunde weniger Schlaf: In der Nacht zu Sonntag beginnt in Deutschland wie in den meisten Ländern Europas die Sommerzeit. Die Uhren werden von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt. Bis Ende Oktober gilt dann die Sommerzeit. Die Folge: Frühaufsteher müssen morgens länger auf die ersten Sonnenstrahlen warten, abends ist es dafür länger hell. Für einen technisch reibungslosen Ablauf der Umstellung ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig zuständig.

Frankreich ist ab Sonntag Corona-Hochinzidenzgebiet

BERLIN: Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen gilt Frankreich ab Sonntag aus deutscher Sicht als Hochinzidenzgebiet. Das bedeutet, dass man bei der Einreise nach Deutschland ein negatives Testergebnis dabei haben muss. Für das an Rheinland-Pfalz und das Saarland grenzende Départment Moselle gelten weiterhin noch strengere Einreiseregeln. Bestimmte Personengruppen dürfen von dort gar nicht einreisen.

Saisonfinale der Skispringer: Abschluss-Fliegen in Planica

PLANICA: Die Skispringer sind zum letzten Mal in diesem Weltcup-Winter auf der Schanze gefordert. Im slowenischen Planica stehen am Sonntag zum Abschluss sogar gleich zwei Wettkämpfe an. Zunächst soll ab 09.00 Uhr das am Samstag abgebrochene Mannschaftsfliegen in einem Durchgang nachgeholt werden. Um 10.30 Uhr beginnt dann das Einzel (ZDF und Eurosport).

Löw will nächsten Dreier in WM-Quali - Goretzka-Einsatz fraglich

BUKAREST: Trotz einiger Personalsorgen will Bundestrainer Joachim Löw in der WM-Qualifikation einen wichtigen Auswärtssieg einfahren. In Rumänien steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) vor der möglicherweise schwersten Prüfung auf dem Weg zur Endrunde 2022 in Katar. «Rumäniens große Stärken liegen in der Offensive. Sie haben zwölf Tore in vier Spielen geschossen. Da wird unsere Defensive vor andere Herausforderungen gestellt sein», sagte Löw vor dem Abschlusstraining am Samstagabend in der Arena Na?ionala in Bukarest.

Spannung garantiert: Auftakt mit Pole-Mann Verstappen vor Hamilton

SAKHIR: Max Verstappen startet an diesem Sonntag (17.00 Uhr MESZ/Sky) von der Pole Position in das Auftaktrennen der neuen Formel-1-Saison. Der 23 Jahre alte Niederländer muss sich auf dem Bahrain International Circuit auf einen direkten Angriff von Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton gefasst machen, der neben ihm starten wird. Dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas und Charles Leclerc im Ferrari bilden die zweiten Reihe.