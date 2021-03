Das bringt der Sonntag

Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

BERLIN: In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag aufgerufen, neue Landtage zu wählen. Damit startet das Superwahljahr 2021 mit insgesamt sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im Herbst. Für die Stimmabgabe in den Wahllokalen gelten wegen der Corona-Pandemie besondere Hygiene- und Abstandsbedingungen. Erwartet wird zudem ein hoher Briefwahl-Anteil. Umfragen sagen in Baden-Württemberg einen deutlichen Sieg der Grünen voraus. In Rheinland-Pfalz dürften die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer vorne liegen.

Mallorca kein Risikogebiet mehr

BERLIN: Ab Sonntag ist Urlaub auf Mallorca wieder ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich. Wegen stark sinkender Corona-Infektionszahlen hatte die Bundesregierung am Freitag die Reisebeschränkungen für Mallorca aufgehoben. Die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen gilt ab Sonntag wie auch die anderen Balearen-Inseln und einige spanische Festlandregionen nicht mehr als Risikogebiet, wie das Robert-Koch-Institut online mitgeteilt hatte. Damit verbunden ist auch die Aufhebung der Reisewarnung.

Leipzig will Anschluss an Bayern halten - Südwest-Duell in Stuttgart

BERLIN: Nach dem Sieg des FC Bayern München in Bremen will der Tabellenzweite RB Leipzig am Sonntag am Spitzenreiter dran bleiben. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (53 Punkte) empfängt um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt zum Topspiel. Im ersten Sonntagsspiel treffen Bayer Leverkusen und Arminia Bielefeld (13.30 Uhr) aufeinander. Der VfB Stuttgart und die TSG 1899 Hoffenheim schließen am Abend (18.00 Uhr) den 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem Baden-Württemberg-Duell ab.

Biathlon-Weltcup in Tschechien endet mit zwei Mixed-Staffeln

NOVE MESTO: Mit zwei Staffelrennen endet am Sonntag der vorletzte Saison-Weltcup der Biathleten. Zunächst geht es im tschechischen Nove Mesto mit der Mixed-Staffel los (10.25 Uhr/ZDF und Eurosport), ehe um 13.45 Uhr die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm steht. Anschließend fliegt der Biathlon-Tross nach Schweden, wo von Freitag an das Saisonfinale ansteht. Östersund richtet anstelle von Oslo die letzten Rennen aus, weil die dortige Austragung durch neue Corona-Beschränkungen nicht mehr möglich war.

Deutsche Handballer wollen Olympia-Chance nutzen

BERLIN: Deutschlands Handballer wollen die Teilnahme an den Olympischen Spielen perfekt machen. Im abschließenden Qualifikationsspiel gegen Außenseiter Algerien am Sonntag (15.45 Uhr/ZDF) in Berlin genügt der DHB-Auswahl bereits ein Remis, um das Tokio-Ticket sicher zu lösen. Hoffnungen dürfen sich auch noch Schweden und Slowenien machen, die zum Abschluss des Vierer-Turniers aufeinandertreffen. Den Skandinaviern, die wie das DHB-Team 3:1 Punkte aufweisen, reicht dabei ebenfalls ein Unentschieden.