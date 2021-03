Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 07.03.21 | Überblick

Papst Franziskus will zu Christen im Nordirak reisen

BAGDAD: Papst Franziskus besucht auf seiner Reise im Irak am Sonntag die Christen im Norden des Landes. Dieses Treffen hatte die dortige Gemeinde schon seit Jahren herbeigesehnt. In Mossul will das Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Kirchenplatz Chusch Al-Bia für die Opfer des Krieges gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beten. Kurz darauf will der 84-Jährige die christliche Gemeinde in Karakosch besuchen. Anschließend soll der Papst eine Messe im Fußballstadion von Erbil, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, feiern. Erwartet werden bis zu 10.000 Gläubige.

Schweizer stimmen unter anderem über Verhüllungsverbot ab

BERN: Die Schweizer stimmen am Sonntag über ein Verhüllungsverbot ab. Die Vorlage stammt von einem rechten, islamkritischen Verein, der auf ein Verbot der islamischen Ganzkörperverschleierung abzielt. Dieser Verein hatte 2009 bereits per Volksabstimmung ein Verbot von Minarettneubauten durchgesetzt. Nach anfänglich großer Zustimmung gingen die Ja-Stimmen für ein Verbot bei den jüngsten Umfragen zurück und der Ausgang ist ungewiss. Abgestimmt wird auch über ein Gesetz für eine Art elektronischen Personalausweis (e-ID) und über ein Freihandelskommen mit Indonesien.

Bundesliga am Sonntag: Debüt für Bielefeld-Coach Kramer

BERLIN: Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gibt Frank Kramer am Sonntag (18.00 Uhr) sein Debüt als Trainer von Arminia Bielefeld. Der Nachfolger von Uwe Neuhaus, der gegen den Willen vieler Fans seinen Posten hatte räumen müssen, will mit den Ostwestfalen durch einen Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin den vorletzten Tabellenplatz verlassen. Zuvor geht es auch für den abstiegsbedrohten 1. FC Köln um dringend benötigte Punkte für den Klassenverbleib. Die Rheinländer empfangen um 15.30 Uhr den SV Werder Bremen, der sich zuletzt durch den Erfolg gegen Eintracht Frankfurt etwas Luft verschafft hatte.

Deutsche Biathleten mit guten Aussichten in der Verfolgung

NOVE MESTO: Die deutschen Biathleten gehen zum Abschluss des ersten Weltcup-Teils von Nove Mesto mit guten Chancen in die Verfolgungsrennen. Am Sonntag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) muss Franziska Preuß als Achte 25 Sekunden auf Sprintsiegerin Tiril Eckhoff aufholen, bei Denise Herrmann sind es als Zehnte 29 Sekunden. In noch besserer Position bei den Herren liegt Arnd Peiffer (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Nach Rang drei im Sprint beträgt sein Rückstand nur vier Sekunden auf den Franzosen Simon Desthieux. Auch Benedikt Doll als Sechster und Erik Lesser auf Rang 14 haben über die 12,5 Kilometer Chancen auf eine Topplatzierung.

WM-Abschluss in Oberstdorf: 50-Kilometer-Rennen der Langläufer

OBERSTDORF: Zum Abschluss der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf steht die Königsdisziplin der Langläufer auf dem Programm. Über 50 Kilometer in der klassischen Technik wird am Sonntag (13.00 Uhr/ZDF und Eurosport 2) der letzte Weltmeister der Titelkämpfe im Allgäu gesucht. Vor zwei Jahren in Seefeld hatte sich beim großen Finale über die ganz lange Distanz der Norweger Hans Christer Holund durchgesetzt und Gold geholt. Diesmal gilt der Russe Alexander Bolschunow, der in Oberstdorf bereits einen kompletten Satz an Medaillen gewonnen hat, als Topfavorit. Die deutschen Athleten von Teamchef Peter Schlickenrieder starten aus der Außenseiterrolle.