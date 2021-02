Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 14.02.21 | Überblick

Angst vor Virus-Varianten: Schärfere Einreiseregeln treten in Kraft

BERLIN: An den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol treten in der Nacht zum Sonntag schärfere Einreiseregeln in Kraft. Aus Angst vor den dort verbreiteten, ansteckenderen Varianten des Coronavirus wird an den entsprechenden Grenzübergängen in Bayern und Sachsen scharf kontrolliert. Laut einer Verordnung des Bundesinnenministeriums dürfen aus den betroffenen Gebieten nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen.

Spanische Konfliktregion Katalonien wählt ein neues Parlament

BARCELONA: Die Bürger der abtrünnigen spanischen Region Katalonien wählen am Sonntag ein neues Parlament. Die Parteien, die für eine Abspaltung vom Zentralstaat eintreten und derzeit eine Minderheitsregierung bilden, hoffen auf eine absolute Mehrheit. Allen Umfragen zufolge wird das Parlament in Barcelona nach der Abstimmung aber weiterhin zersplittert bleiben. Beobachter befürchten lange Verhandlungen über die Bildung der neuen Regierung.

Bürger im Kosovo wählen neues Parlament

PRISTINA: Im Kosovo wird am Sonntag zum zweiten Mal innerhalb von anderthalb Jahren ein neues Parlament gewählt. Zum vorzeitigen Urnengang kommt es, weil die letzte Regierung nach einem Urteil des Verfassungsgerichts durch eine nicht rechtmäßige Wahl im Parlament zustande gekommen war. Als Favorit gilt die linke Bewegung Vetevendosje (Selbstbestimmung). Sie hatte bis zum letzten Regierungswechsel für vier Monate den Ministerpräsidenten gestellt.

Am Valentinstag: Nawalny-Anhänger rufen zu Taschenlampen-Protest auf

MOSKAU: Nach Massendemonstrationen mit mehr als 11.000 Festnahmen haben die Anhänger des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny für Sonntag eine neue Protestform geplant: In ganz Russland sollen Menschen am Valentinstag abends 15 Minuten lang vor ihren Wohnhäusern Taschenlampen in die Höhe halten, um so ihre Solidarität auszudrücken. Das Motto «Liebe ist stärker als Angst» soll die Antwort auf die «beispiellose Welle von Gewalt und Repressionen» durch Sicherheitskräfte bei den vergangenen Kundgebungen sein.

Europapokal-Duell in Wolfsburg - Frankfurt will Serie ausbauen

BERLIN: Für den VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach geht es am Sonntag im direkten Duell um wichtige Punkte im Rennen um die Europapokal-Ränge. Beide Mannschaften wollen am Sonntag (18.00 Uhr) am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg ihre Ausgangsposition verbessern. Wolfsburg ist nach fünf Siegen in Serie klar auf Champions-League-Kurs, Gladbach hat sechs Zähler Rückstand auf die Niedersachsen. Ebenfalls einen Königsklassen-Platz strebt Eintracht Frankfurt an, das den 1. FC Köln (15.30 Uhr) empfängt.

Biathletin Herrmann mit Chancen auf erste deutsche WM-Medaille

POKLJUKA: Biathletin Denise Herrmann geht mit guten Chancen auf die erste deutsche Medaille in die WM-Verfolgung auf der Pokljuka. Am Sonntag (15.30 Uhr/ARD und Eurosport) startet die Sächsin nach ihrem vierten Platz im Sprint 22 Sekunden hinter der Norwegerin Tiril Eckhoff in das Jagdrennen. Herrmann hatte 2019 in dieser Disziplin den Titel gewonnen und im Vorjahr WM-Silber geholt. Auch Franziska Preuß will als Achte noch ganz vorne eingreifen.

WM-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo: Ski-Star Dreßen vor Saisondebüt

CORTINA D'AMPEZZO: Mit der Abfahrt der Herren geht bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo am Sonntag (11.00 Uhr/ARD und Eurosport2) die erste Woche zu Ende. Der Deutsche Skiverband hat gleich drei aussichtsreiche Anwärter auf die Top-Platzierungen für den Saisonhöhepunkt der Speedfahrer nominiert: Super-G-Vizeweltmeister Romed Baumann, Andreas Sander und Rückkehrer Thomas Dreßen. Komplettiert wird das deutsche Team von Dominik Schwaiger, Titelverteidiger ist der Norweger Kjetil Jansrud.

Friedrich vor fünftem Bob-Double - Schneider vor Premieren-Gold

ALTENBERG: Francesco Friedrich kann an diesem Sonntag bei der WM auf seiner Heimbahn in Altenberg sein fünftes Bob-Double hintereinander einfahren. Dann wäre der Rekordweltmeister seit der WM 2017 am Königssee und bei Olympia ungeschlagen. Zur Halbzeit der Königsklasse liegt der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang klar in Führung. Auch Johannes Lochner greift als Dritter nach einer Medaille. Bei den Frauen könnte Stephanie Schneider die erste Monobob-Weltmeisterin werden.

Tennisprofi Zverev bestreitet Achtelfinale der Australian Open

MELBOURNE: Bei den Australian Open der Tennisprofis in Melbourne kämpft Alexander Zverev am Sonntag um den Einzug in das Viertelfinale. Der Weltranglisten-Siebte aus Hamburg spielt gegen 8.30 Uhr (MEZ/Eurosport) gegen den Serben Dusan Lajovic. Die Partie des angeschlagenen Titelverteidigers und Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic gegen den Kanadier Milos Raonic wurde als letztes Spiel am Sonntag (ca. 11.00 Uhr MEZ/Eurosport) angesetzt. Im Viertelfinale könnte es dann zum Duell zwischen Zverev und Djokovic kommen.

Drei Olympia-Tickets zu vergeben: Wasserballer in Rotterdam gefordert

ROTTERDAM: Die deutschen Wasserballer starten an diesem Sonntag in den Niederlanden in ihr Qualifikationsturnier für Olympia in Tokio. Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm ist zum Auftakt in Rotterdam mit zwölf Nationen um 16.00 Uhr gegen die Gastgeber gefordert. «Die müssen wir schlagen von der Papierform», sagte Stamm. Drei Startplätze für die im Sommer geplanten Spiele in Tokio sind noch zu vergeben. Sollte es das Team nach Japan schaffen, wäre es die erste Olympia-Teilnahme seit 2008.