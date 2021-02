Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 07.02.21 | Überblick

SPD-Parteivorstand trifft sich zu Klausurtagung

BERLIN: Knapp acht Monate vor der Bundestagswahl trifft sich der SPD-Parteivorstand am Sonntag (14.00 Uhr) und Montag zu einer zweitägigen Klausur. Wie bereits bekannt wurde, will die SPD den nachhaltigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft mit ins Zentrum ihres Bundestagswahlkampfs stellen. «Vor uns türmt sich eine Jahrhundertaufgabe», heißt es in einem Papier mit «Leitgedanken zum Regierungsprogramm» von Kanzlerkandidat Olaf Scholz und den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Ecuador wählt neuen Staatschef

QUITO: Inmitten der Corona-Pandemie und einer schweren Wirtschaftskrise wählen die Ecuadorianer einen neuen Präsidenten. In jüngsten Umfragen lagen der linke Ex-Minister Andrés Arauz sowie der konservative Banker Guillermo Lasso vorne. Für einen Wahlsieg in der ersten Runde benötigen die Kandidaten eine absolute Mehrheit oder 40 Prozent der Stimmen bei einem Vorsprung von zehn Prozentpunkten auf den Zweitplatzierten.

Eintracht will um Champions League mitmischen - Arminia unter Druck

BERLIN: Mit einem Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim kann Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga weiter im Rennen um die Champions League mitmischen. Vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim sind die Hessen seit acht Liga-Spielen ungeschlagen. Zum Abschluss des 20. Spieltages am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) steht Aufsteiger Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen unter Druck.

DFB-Pokal: Segel-Star Herrmann zieht Viertelfinal-Paarungen

BERLIN: Die acht Mannschaften im Viertelfinale des DFB-Pokals hoffen bei der Auslosung auf Solo-Weltumsegler Boris Herrmann. Der Hamburger zieht am Sonntag (18.30 Uhr) in der ARD-«Sportschau» die vier Paarungen für die nächste Runde. Die Spiele finden am 2. und 3. März statt. Die Halbfinal-Partien sind für den 1. und 2. Mai vorgesehen, das Endspiel steht am 13. Mai in Berlin an.

Bobpilot Friedrich vor WM-Rekord: Klare Führung vor Lochner

ALTENBERG: Francesco Friedrich kann an diesem Sonntag ein weiteres Kapitel Bobgeschichte schreiben. Der Doppel-Olympiasieger vom BSC Sachsen Oberbärenburg könnte mit seinem zehnten WM-Titel dann alleiniger WM-Rekordsieger werden. Vor den beiden abschließenden Läufen hat Friedrich mit seinem Anschieber Alexander Schüller 0,88 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Johannes Lochner, der mit Eric Franke fährt.