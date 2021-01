Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 31.01.21 | Überblick

Neue Kundgebungen für inhaftierten Kremlkritiker Nawalny geplant

Unterstützer des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny haben für Sonntag zu neuen landesweiten Protesten in Russland aufgerufen. Demonstrationen seien in mehr als 100 Städten geplant, teilte das Team des Oppositionellen mit. Die Behörden warnten eindringlich vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Aktionen. Im Zentrum der Hauptstadt Moskau sollen wegen der dort für 12.00 Uhr (10.00 Uhr MEZ) geplanten Proteste sieben Stationen der U-Bahn geschlossen werden. Zudem dürfen Geschäfte, Cafés und Restaurants nicht öffnen.

Kellerduell um Platz 15 in Köln - Wolfsburg will Lauf fortsetzen

BERLIN: Der 1. FC Köln kämpft am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld um den ersten Heimsieg seit Ende Februar 2020. Im Duell um den rettenden 15. Platz können die Rheinländer (15 Punkte) nur mit einem Erfolg an der Arminia (17) vorbeiziehen. Zum Abschluss des 19. Spieltags will der VfL Wolfsburg seinen Lauf fortsetzen. Bei einem Sieg gegen den SC Freiburg am Sonntag (18.00 Uhr) wäre die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner schon seit fünf Partien ungeschlagen.

Rodel-WM am Königssee endet mit zwei Entscheidungen

BERLIN: Bei den Rodel-Weltmeisterschaften am Königssee stehen zum Abschluss an diesem Sonntag die Entscheidungen bei den Frauen und im Team auf dem Programm. Dabei haben sowohl die favorisierten Frauen um Sprint-Weltmeisterin Julia Taubitz und die Weltcup-Führende Nathalie Geisenberger als auch die Mannschaft gute Aussichten auf weitere Medaillen.

Dänemark und Schweden kämpfen bei der Handball-WM um den Titel

KAIRO: Im Endspiel der Handball-Weltmeisterschaft stehen sich am Sonntag (17.30 Uhr/Eurosport) Titelverteidiger Dänemark und der viermalige Gold-Gewinner Schweden gegenüber. Beide Teams setzen dabei auf etliche Profis aus der Bundesliga.