Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 24.01.21 | Überblick

Präsidentenwahl im Hochrisikogebiet Portugal

LISSABON: Im besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen Portugal wird am Sonntag (ab 9.00 Uhr) ein Präsident gewählt. Als Favorit gilt der konservative Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa. Dem 72-Jährigen sagen Umfragen einen Stimmenanteil von bis zu 70 Prozent voraus. Die anderen sieben Kandidaten lagen im einstelligen Prozentbereich.

Bundesliga: Schalke empfängt die Bayern, Köln in Hoffenheim

BERLIN: Der FC Bayern München könnte seinen Vorsprung als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Sonntag auf sieben Punkte ausbauen. Der Rekordmeister gastiert am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten FC Schalke 04. Verfolger RB Leipzig verlor am Samstag mit 2:3 beim FSV Mainz 05 und liegt mit einem Spiel mehr vier Punkte hinter den Münchnern. Die Schalker hingegen haben nach dem Mainzer Erfolg nur theoretisch die Gelegenheit, an den Rheinhessen auf Platz 17 vorbeizuziehen. Der 1. FC Köln, der mit derzeit acht Punkten mehr als Schalke den Relegationsplatz 16 belegt, tritt am Sonntagabend (18.00 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim an.

Nächster Anlauf in Kitzbühel - Biathlon-Finale in Antholz

KITZBÜHEL/ANTHOLZ: Nach der wetterbedingten Absage am Samstag soll die zweite Abfahrt der alpinen Herren auf der legendären Streif in Kitzbühel am Sonntag (10.20 Uhr) nachgeholt werden. Für die Damen steht in Crans-Montana nach zwei Abfahrten noch ein Super-G an (12.00 Uhr).