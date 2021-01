Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 10.01.21 | Überblick

Kirgistan wählt nach gewaltsamem Machtwechsel neuen Präsidenten

BISCHKEK: Gut drei Monate nach den blutigen Protesten in dem zentralasiatischen Hochgebirgsland Kirgistan wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Mehr als 3,5 Millionen Wähler sollen über einen Nachfolger von Sooronbaj Dscheenbekow abstimmen, der nach dem gewaltsamen Machtwechsel in der Ex-Sowjetrepublik an der Grenze zu China zurückgetreten war. Als einer der aussichtsreichsten Kandidaten bei der vorgezogenen Präsidentenwahl gilt der Oppositionelle Sadyr Schaparow, der bei den Unruhen vorübergehend die Geschäfte des Staatsoberhaupts und des Regierungschefs übernommen hatte. Auslöser der Proteste war die von Fälschungsvorwürfen überschattete Parlamentswahl.

Biathleten wollen erste Podestplätze - Finale der Tour de Ski

OBERHOF: Nach dem enttäuschenden Auftakt ins neue Jahr wollen die Biathleten beim Heim-Weltcup in Oberhof am Sonntag in den beiden Mixed-Staffeln (11.30 und 14.40 Uhr) bessere Ergebnisse abliefern. In den vier Einzelrennen zuvor hatte es nur zu einem Top-Ten-Platz durch Arnd Peiffer gereicht. Derweil peilt beim Bob-Heimweltcup in Winterberg, der zeitgleich auch EM ist, Rekordweltmeister Francesco Friedrich Gold im Vierer und seinen 46. Weltcupsieg an.

Bielefeld erwartet Hertha - Stuttgart in Augsburg gefordert

BERLIN: Zum Abschluss des 15. Spieltages in der Fußball-Bundesliga hofft Arminia Bielefeld auf drei Punkte im Abstiegskampf. Der Aufsteiger tritt Sonntagabend (18.00 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC an - mit einem Sieg würden die Ostwestfalen bis auf drei Punkte an die Berliner heranrücken. Zuvor (15.30 Uhr/Sky) ist der VfB Stuttgart beim FC Augsburg zu Gast. Mit einem Sieg könnten die Augsburger den Anschluss an die internationalen Plätze herstellen. Der VfB liegt vor der Begegnung nur einen Punkt hinter dem FCA.

Deutsche Handballer wollen bei WM-Generalprobe EM-Ticket lösen

KÖLN: Deutschlands Handballer wollen bei der WM-Generalprobe vorzeitig das Ticket für die Europameisterschaft 2022 lösen. Mit einem Sieg gegen Österreich am Sonntag (18.10 Uhr/ARD) in Köln stünde die DHB-Auswahl bereits nach vier von sechs Qualifikationsspielen als Teilnehmer an der Endrunde im nächsten Jahr in Ungarn und der Slowakei fest. Im Hinblick auf die am kommenden Mittwoch beginnende Weltmeisterschaft in Ägypten will Bundestrainer Alfred Gislason in der Partie aber dennoch taktische Varianten testen und möglichst vielen Spielern eine Einsatzchance geben.