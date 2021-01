Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 03.01.21 | Überblick

Neuer US-Kongress tritt zusammen

WASHINGTON: Nach den US-Wahlen im November treten am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) der Senat und das Repräsentantenhaus zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammen. Parallel zur Abstimmung über einen neuen Präsidenten war im November auch das Repräsentantenhaus neu gewählt worden, etwa ein Drittel der Sitze im Senat standen ebenfalls zur Abstimmung. Die beiden Kongresskammern kommen in getrennten Sitzungen in neuer Konstellation zusammen. Im Repräsentantenhaus steht dabei auch die Wahl für den Spitzenposten in der Kammer an: Die bisherige demokratische Vorsitzende Nancy Pelosi stellt sich zur Wiederwahl für das einflussreiche Amt.

DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag - Bayern und Leverkusen spielen noch

BERLIN: Auch wenn die zweite Runde im DFB-Pokal noch nicht komplett abgeschlossen ist, werden am Sonntag ab 17.30 Uhr bereits die Achtelfinal-Partien ausgelost. Die Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig sind genauso wie Rot-Weiss Essen als einziger Amateurclub im Lostopf vertreten. Vorjahresfinalist Bayer Leverkusen (am 12. Januar gegen Eintracht Frankfurt) und Titelverteidiger FC Bayern (am 13. Januar bei Holstein Kiel) müssen indes noch ihre Zweitrunden-Partien bestreiten.

Meister Bayern und Vize Dortmund starten ins Jahr 2021

BERLIN: Triple-Sieger FC Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund starten am Sonntag ins Fußball-Jahr 2021. Die Münchner treffen zum Abschluss des 14. Spieltags der Fußball-Bundesliga um 18.00 Uhr auf den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05. Bei den Mainzern sitzt nach der Trennung von Coach Jan-Moritz Lichte Interimscoach Jan Siewert auf der Bank. Zuvor kommt es um 15.30 Uhr zum Aufeinandertreffen des aus den Champions-League-Plätzen gerutschten BVB mit dem VfL Wolfsburg.

Dritte Tournee-Prüfung am Bergisel: Geiger und Eisenbichler gefordert

INNSBRUCK: Auf der dritten Vierschanzentournee-Station in Innsbruck will das deutsche Team um Karl Geiger die Gesamtführung zurückerobern. Sowohl der Allgäuer als auch Markus Eisenbichler zählen am Sonntag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) zu den Favoriten am Bergisel. In Innsbruck holten Eisenbichler und Geiger vor zwei Jahren einen Doppelsieg bei der WM und dazu Teamgold. Bei der Tournee platzten auf der tückischen Anlage in Tirol schon häufig deutsche Hoffnungen.