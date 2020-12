Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 20.12.20 | Überblick

«Sportler des Jahres» werden in Baden-Baden gekürt

BADEN-BADEN: Zum 74. Mal werden am Sonntag (22.15 Uhr/ZDF) Deutschlands «Sportler des Jahres» gekürt. Unter Hygienevorschriften und ohne das gewohnte Publikum von Hunderten Gästen werden im Kurhaus in Baden-Baden die Nachfolger von Weitspringerin Malaika Mihambo, Zehnkämpfer Niklas Kaul und den Skisprung-Männern bekanntgegeben.

Bundesliga-Abschluss: Freiburg gegen Hertha, VfB in Wolfsburg

BERLIN: Mit zwei Sonntagsspielen verabschiedet sich die Fußball-Bundesliga in die kurze Weihnachtspause. Der SC Freiburg empfängt am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) Hertha BSC - beide Teams könnten mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Zum Abschluss am Abend (18.00 Uhr/Sky) trifft der VfL Wolfsburg auf den VfB Stuttgart. Beide Clubs sind mitten drin im Rennen um die Europapokalplätze vier, fünf und sechs.

Skispringer Freund und Wellinger hoffen - Biathleten mit Jahresfinale

ENGELBERG/HOCHFILZEN: Die früheren Top-Skispringer Severin Freund und Andreas Wellinger haben beim Weltcup in Engelberg in der Schweiz an diesem Sonntag die letzte Chance, sich noch für das deutsche Vierschanzentournee-Team zu empfehlen. Beim Biathlon in Hochfilzen stehen die ersten Massenstart-Wettkämpfe der Saison an. Zuerst sind die Männer mit Olympiasieger Arnd Peiffer unterwegs, dann starten die Frauen ins letzte Weltcup-Rennen des Jahres.