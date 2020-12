Das bringt der Sonntag

Bayerns Kabinett berät über schärfere Corona-Regeln

MÜNCHEN: Wegen der sich verschärfenden Corona-Lage in Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für diesen Sonntag sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Um 12.00 Uhr will der Ministerrat nach Angaben der Staatskanzlei per Videoschalte über «weitere Maßnahmen» beraten. Konkret dürfte das weitere Verschärfungen des Kurses im Kampf gegen die Pandemie bedeuten.

Neue Proteste gegen Machthaber Lukaschenko in Belarus

MINSK: In Belarus (Weißrussland) wollen am Sonntag erneut Tausende Menschen zu Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf die Straße gehen. Die traditionelle Sonntagsdemonstration ist diesmal als «Marsch des Willens» angekündigt. Trotz Gewaltandrohung der Polizei wollen sich die Gegner Lukaschenkos dem Druck nicht beugen und weiter Neuwahlen fordern.

Trump-Auftritt in Georgia - erste Kundgebung seit Wahlniederlage

WASHINGTON: Bei der ersten Kundgebung seit seiner Wahlniederlage will sich US-Präsident Donald Trump (am Samstagabend 19.00 Ortszeit/Sonntag 01.00 MEZ) für den Erhalt der Mehrheit seiner Republikaner im Senat einsetzen. Trump will in Valdosta im US-Bundesstaat Georgia für die Wiederwahl der beiden republikanischen Senatoren David Perdue und Kelly Loeffler werben. Sie müssen sich am 5. Januar in Stichwahlen den Demokraten Jon Ossoff und Raphael Warnock stellen. Die Wahl ist von herausragender Bedeutung, weil sie über die Mehrheitsverhältnisse im mächtigen US-Senat entscheidet.

Rumänen wählen neues Parlament

BUKAREST: In Rumänien finden an diesem Sonntag Parlamentswahlen statt. Die seit einem Jahr amtierende bürgerliche Regierungspartei PNL von Ministerpräsident Ludovic Orban hofft dabei auf eine komfortable Mehrheit und erwägt eine Koalition mit der kleineren öko-liberalen Partei USR. Die jüngsten Umfragen sehen jedoch die PNL und die sozialdemokratische Oppositionspartei PSD in etwa gleichauf.

Venezolaner wählen neues Parlament - Opposition boykottiert Urnengang

CARACAS: Mitten in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise wählen die Venezolaner ein neues Parlament. Große Teile der Opposition rechnen bei der Abstimmung am Sonntag mit Wahlbetrug und boykottieren den Urnengang. Beobachter gehen deshalb von einem Sieg der sozialistischen Regierungspartei PSUV aus. Damit würde die Opposition die letzte von ihr kontrollierte Institution verlieren. Ohne Mehrheit in der Nationalversammlung dürfte auch die Legitimität des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó infrage gestellt werden.

Fußball-Bundesliga: Nächste Chance für Schalke, VfB in Bremen

BERLIN: Der FC Schalke 04 hat am Sonntag die nächste Chance, die desolate Serie von saisonübergreifend bislang 25 Spielen ohne Sieg zu beenden. Zur historisch schlechten Marke von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 fehlen noch sechs sieglose Partien. Die Königsblauen empfangen am Abend (18.00 Uhr/Sky) Bayer Leverkusen, das in der Spitzengruppe weiter nach oben springen will. Zuvor (15.30 Uhr/Sky) gastiert der VfB Stuttgart bei Werder Bremen.

Weltklasse-Marathon in Valencia - Sieben Deutsche im Elitefeld

VALENCIA: Ein Weltklasse-Feld startet am Sonntag (8.30 Uhr/NDR-Livestream) beim Valencia-Marathon. Unter den rund 250 Athleten sind auch sieben deutsche Starter - drei Frauen und vier Männer. Die 40. Auflage wird als reiner Elitelauf ausgetragen, wegen der Corona-Pandemie findet das 42,195-Kilometer-Rennen unter strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln statt.