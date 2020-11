Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 29.11.20 | Überblick

Deutschlandtag der Jungen Union - Kuban stellt sich zur Wiederwahl

BERLIN/MÜNCHEN: Die Junge Union (JU) kommt am Sonntag online zu ihrem Jahrestreffen zusammen. JU-Chef Tilman Kuban stellt sich bei dem digitalen Deutschlandtag zur Wiederwahl, und auch über den Rest des Bundesvorstands wird abgestimmt. Der Unions-Nachwuchs erwartet neben den beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, auch Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus, Bildungsministerin Anja Karliczek und Gesundheitsminister Jens Spahn (alle CDU) im Livestream.

AfD setzt Bundesparteitag fort

KALKAR: Die AfD setzt am Sonntag ihren Bundesparteitag in Kalkar am Niederrhein fort. Beraten werden sollen unter anderem Fragen der inneren Ordnung der Partei. Im Vorfeld hatte es öffentliche Kritik an der Versammlung gegeben, die ungeachtet der Corona-Pandemie als Präsenzveranstaltung mit mehr als 500 Delegierten in einer Halle stattfindet. Das Ordnungsamt der Stadt hatte verlangt, dass die Teilnehmer auch am Sitzplatz Maske tragen. Am Samstag hatte der AfD-Parteitag ein sozialpolitisches Konzept beschlossen.

Neuer Sonntagsprotest in Belarus gegen Lukaschenko geplant

MINSK: Ungeachtet massenhafter Festnahmen bei Protesten gegen den Machthaber Alexander Lukaschenko ruft die Opposition in Belarus (Weißrussland) zu neuen Aktionen am Sonntag (ab 10.00 Uhr MEZ) auf. Beim «Marsch der Nachbarn» sollen sich die Menschen zunächst in ihren Wohnvierteln versammeln und sich dann zu größeren Protestzügen zusammenschließen. Am vergangenen Sonntag hatten die Sicherheitskräfte zur Abschreckung Leucht- und Lärmgranaten gezündet. Das Menschenrechtszentrum Wesna sprach von 300 Festnahmen.

Schweizer stimmen über Firmenhaftung für Verstöße im Ausland ab

BERN: Bei einer Volksabstimmung in der Schweiz geht es am Sonntag darum, ob Unternehmen für Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen entlang ihren Lieferketten im Ausland haften sollen. Befürworter der «Konzernverantwortungsinitiative» wollen Firmen dafür vor Schweizer Gerichten belangen können. Bei jüngsten Umfragen deutete sich eine Zustimmung an. Die Regierung lehnt den Vorstoß ab, auch wenn sie das Anliegen begrüßt, Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferketten zu stoppen.

OB-Wahl in Stuttgart - Kopf-an-Kopf-Rennen der Favoriten erwartet

STUTTGART: Im zweiten Anlauf wird am Sonntag (ab 08.00 Uhr) in Stuttgart ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Als Favorit auf die Nachfolge des scheidenden Oberbürgermeisters Fritz Kuhn (Grüne) gilt der Backnanger Oberbürgermeister Frank Nopper von der CDU. Chancen werden aber auch dem unabhängigen Kandidaten Marian Schreier zugerechnet. Als Außenseiter hofft Stuttgarts Stadtrat Hannes Rockenbauch vom Fraktionsbündnis SÖS/Linke auf einen Erfolg.

Bundesliga am Sonntag: Leverkusen will Serie ausbauen

BERLIN: Bayer Leverkusen will sich am Sonntag (15.30 Uhr) mit dem sechsten Sieg in Serie weiter in der Spitze der Fußball-Bundesliga festsetzen. Die Werkself geht als Favorit in die Partie gegen Hertha BSC, nachdem die Berliner in dieser Spielzeit bislang unter den eigenen Erwartungen blieben. Das Team von Trainer Bruno Labbadia ist nach bereits fünf Niederlagen in acht Partien Richtung Abstiegszone unterwegs. In der letzten Partie des neunten Spieltags gastiert die TSG 1899 Hoffenheim beim FSV Mainz 05.

Hamilton von Pole ins Bahrain-Rennen - Vettel nur Elfter

SAKHIR: Mercedes-Pilot Lewis Hamilton startet zwei Wochen nach dem Gewinn seines siebten WM-Titels von der Pole Position in den Grand Prix von Bahrain. Hinter dem Engländer geht am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas als Zweiter ins Rennen. Der Niederländer Max Verstappen im Red Bull will von Rang drei aus Plätze gut machen. Sebastian Vettel hatte es erneut nicht in die Top Ten geschafft.

Biathleten wollen nachlegen - Friedrich hofft auf vierten Sieg

BERLIN: Nach zwei Podestplätzen durch Denise Herrmann und Erik Lesser zum Auftakt hoffen die deutschen Biathleten im finnischen Kontiolahti auch in den Sprintrennen auf Erfolge. Am Sonntag ist vor allem Herrmann eine der Topfavoritinnen. Im lettischen Sigulda peilt Zweierbob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich derweil seinen vierten Saisonsieg in Serie an. Im finnischen Ruka gehen die Skispringer um Markus Eisenbichler von der Großschanze an den Start.

Deutsche Basketballer treffen in Pau auf Frankreich

PAU: Die deutschen Basketballer treffen zum Abschluss des aktuellen Länderspielfensters am Sonntag auf Gastgeber Frankreich. Die Partie im französischen Pau beginnt um 15.00 Uhr. Nach der knappen Niederlage gegen Montenegro am Freitag will das junge deutsche Team gegen den Favoriten für eine Überraschung sorgen. Im Februar gewann Deutschland zum Auftakt der EM-Qualifikation gegen Frankreich mit 83:69, eine Wiederholung dieses Erfolges wird aber schwer.