Von: Redaktion DER FARANG | 16.06.19

Koalitionsausschuss will in neuer Besetzung Kurs bestimmen

BERLIN (dpa) - Die Spitzen von Union und SPD kommen am Sonntagabend erstmals in neuer Besetzung zu einem Koalitionsausschuss zusammen.



Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles als SPD-Fraktions- und Parteivorsitzende werden nun von SPD-Seite der kommissarische Fraktionschef Rolf Mützenich sowie die drei Interims-Parteivorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel erwartet.

CDU oder AfD - Görlitz entscheidet über den Oberbürgermeister

GÖRLITZ (dpa) - Die rund 46.000 Wahlberechtigten im ostsächsischen Görlitz sind am Sonntag (ab 8.00 Uhr) erneut zur Abstimmung über einen neuen Oberbürgermeister aufgerufen.



Bei der Entscheidung für Sebastian Wippel (AfD) oder Octavian Ursu (CDU) geht es aber nicht nur um das Spitzenamt in der Neißestadt. Die zweite Runde der Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Landtagswahl in Sachsen am 1. September.

Großkundgebung in Moskau gegen Polizei-Willkür

MOSKAU (dpa) - Bei einer Großkundgebung in Moskau wollen am Sonntag Tausende Menschen gegen Polizeiwillkür und für freie Medien in Russland demonstrieren.



Anlass ist das jüngste Vorgehen der russischen Polizei gegen den Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow. Es ist bereits die zweite Demonstration in dieser Woche, diesmal ist sie aber für 20.000 Teilnehmer zugelassen. Bei einer nicht genehmigten Solidaritätskundgebung für den Reporter waren am Mittwoch Hunderte Menschen festgenommen worden.

Auslieferungsgesetz: Hongkonger wollen erneut auf die Straße gehen

HONGKONG (dpa) - Trotz Ankündigung der Hongkonger Regierung, ein umstrittenes Gesetz zur Auslieferung an China auf Eis zu legen, haben Aktivisten für Sonntag erneut zu einem Protestmarsch aufgerufen.



Man werde nicht aufhören, es sei denn, die Pläne für das Gesetz würden komplett eingestellt, teilte das Organisationsteam der Märsche am Samstag mit.

Guatemala wählt neuen Präsidenten

GUATEMALA-STADT (dpa) - Im mittelamerikanischen Guatemala finden am Sonntag Präsidenten- und Parlamentswahlen statt.



Als Favoritin in dem von Korruption und Armut geplagten Land gilt die frühere First Lady Sandra Torres. Gegen sie wird wegen illegaler Wahlkampffinanzierung ermittelt. Ihr Ex-Mann Álvaro Colom, von dem sie sich scheiden ließ, um selbst kandidieren zu können, ist wegen Korruption angeklagt.

Übergabe des Iffland-Rings an den Schauspieler Jens Harzer

WIEN (dpa) - Der Schauspieler Jens Harzer erhält am Sonntag im Burgtheater in Wien den prestigeträchtigen Iffland-Ring.



Der Ring wird jeweils testamentarisch dem «würdigsten» Schauspieler im deutschsprachigen Raum auf Lebenszeit vermacht. Letzter Träger war der im Februar gestorbene Schweizer Schauspieler Bruno Ganz.

Deutsche Handballer bestreiten letztes Spiel vor Sommerpause

NÜRNBERG (dpa) - Die deutschen Handballer schließen am Sonntagabend (18.00 Uhr/ARD Livestream) mit dem EM-Qualifikationsspiel gegen das Kosovo die Saison ab.



Im letzten Spiel vor der Sommerpause wird Bundestrainer Christian Prokop in Nürnberg erneut zahlreichen Jung-Nationalspielern und Talenten eine Chance geben. Die DHB-Auswahl ist bereits für die Europameisterschaft im Januar 2020 in Norwegen, Österreich und Schweden qualifiziert.

FC Bayern eröffnet Kampf um Meisterschaft gegen ALBA Berlin

MÜNCHEN (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern eröffnen am Sonntag (18.00 Uhr/Magenta Sport) mit einem Heimspiel gegen ALBA Berlin das Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft.



Schon zum dritten Mal seit 2014 kämpfen die beiden Vereine im direkten Duell um die Bundesliga-Krone. 2014 und in der vergangenen Saison waren die Münchner erfolgreich. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, ist Meister.

Wer folgt auf Federer? - Teenager im Tennis-Finale von Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Der Italiener Matteo Berrettini und der Kanadier Felix Auger-Aliassime bestreiten am Sonntag (nicht vor 15.00 Uhr/Sky) das Endspiel beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart.



Gesucht wird der Nachfolger von Titelverteidiger Roger Federer. Der Schweizer hatte in diesem Jahr auf eine Teilnahme verzichtet. Im Endspiel geht es um ein Preisgeld von 117 050 Euro und einen Sportwagen.