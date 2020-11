Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 15.11.20 | Überblick

Prinz Charles hält Gedenkrede zum Volkstrauertag im Bundestag

BERLIN: Der britische Thronfolger Prinz Charles hält an diesem Sonntag (13.30 Uhr) die Gedenkrede zum Volkstrauertag im Bundestag. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges sollen dabei die deutsch-britischen Beziehungen im Mittelpunkt stehen, die sich von Feindschaft im Krieg zu einer festen Freundschaft entwickelt haben. Prinz Charles wird von seiner Ehefrau, Herzogin Camilla, begleitet. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied der Königlichen Familie an der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag teilnimmt.

Neue Massenproteste in Belarus erwartet

MINSK: In Belarus (Weißrussland) werden am Sonntag (10.00 Uhr MEZ) neue Massenproteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko erwartet. Dabei soll an einen 31-Jährigen erinnert werden, der vor wenigen Tagen brutal überfallen worden sein soll und später in einem Krankenhaus starb, wie die Demokratiebewegung vorab mitteilte. «Roman Bondarenko ist ein Held, ein unschuldiges Opfer eines furchtbaren Regimes», hatte die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja gesagt.

Moldau stimmt in Stichwahl über neuen Präsidenten ab

CHISINAU: In der Republik Moldau wird an diesem Sonntag bei einer Stichwahl über das künftige Staatsoberhaupt entschieden. In der ersten Runde der Präsidentenwahl vor zwei Wochen lag Amtsinhaber Igor Dodon überraschend hinter seiner prowestlichen Herausforderin Maia Sandu. Umfragen hatten den russlandfreundlichen Präsidenten zuvor noch in Führung gesehen. Dodon und Sandu waren bereits bei der Präsidentenwahl vor vier Jahren gegeneinander angetreten. Auch damals fiel die Entscheidung in einer Stichwahl.

Erdogan reist nach Nordzypern - Besuch in Varosha-Famagusta

ISTANBUL: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist am Sonntag in die international nicht anerkannte Türkische Republik Nordzypern. Dort will er unter anderem den griechisch-zyprischen Stadtteil Varosha in Famagusta besuchen, dessen Teileröffnung nach mehr als 40 Jahren durch die nordzyprische Regierung im Oktober für internationale Kritik gesorgt hat.

Asean-Gipfel endet: Weltgrößter Freihandelspakt erwartet

HANOI: Zum Abschluss des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Hanoi wird an diesem Sonntag eine mögliche Einigung auf das weltgrößte Freihandelsabkommen erwartet. Die «regionale, umfassende Wirtschaftspartnerschaft» oder RCEP, wie der Pakt genannt wird, soll 15 Volkswirtschaften, 2,2 Milliarden Menschen und rund ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung umfassen.

Hamilton vor siebtem WM-Titel in der Formel 1

ISTANBUL: Lewis Hamilton kann beim Großen Preis der Türkei am Sonntag (11.10 Uhr/RTL und Sky) zum siebten Mal Formel-1-Weltmeister werden. Der britische Mercedes-Pilot geht als Sechster in den Grand Prix und kann nach Titeln mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichziehen. Dazu muss er nur vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas bleiben oder maximal sieben Punkte weniger holen als der Finne.

Titelverteidiger Tsitsipas eröffnet ATP Finals

LONDON: Mit der Partie zwischen Vorjahressieger Stefanos Tsitsipas aus Griechenland und US-Open-Champion Dominic Thiem aus Österreich beginnen am Sonntag (15.00 Uhr) die ATP Finals der Tennisprofis in London. Am Auftakttag treffen in der Gruppe «London 2020» außerdem noch French-Open-Sieger Rafael Nadal aus Spanien und der Russe Andrej Rubljow aufeinander.