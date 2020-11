Das bringt der Sonntag

Neue Demos in Belarus von Gegnern und Unterstützern Lukaschenkos

MINSK: Drei Monate nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) wollen am Sonntag in Minsk Gegner und Unterstützer von Machthaber Alexander Lukaschenko demonstrieren. Erlaubt haben die Behörden nur eine Autokorso-Aktion mit den rot-grünen Staatsflaggen zur Unterstützung Lukaschenkos in der Hauptstadt Minsk. Die Demokratiebewegung hingegen wird wie jeden Sonntag trotz angedrohter Polizeigewalt in Minsk und anderen Städten gegen «Europas letzten Diktator» demonstrieren. Geplant ist ein «Marsch der Volksmacht» mit den historischen weiß-rot-weißen Flaggen.

Suu Kyi stellt sich bei Parlamentswahl in Myanmar zur Wiederwahl

NAYPYIDAW: Bei der Parlamentswahl in Myanmar am Sonntag geht De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi als klare Favoritin für eine weitere Amtszeit ins Rennen. Die Friedensnobelpreisträgerin hatte 2015 einen klaren Sieg errungen. Die versprochenen demokratischen Reformen im früheren Burma sind Beobachtern zufolge aber noch lange nicht erreicht. So ist ein Viertel aller Sitze in den Kammern weiter für das Militär reserviert.

Coronavirus: Digitale Einreiseanmeldung startet

BERLIN: Reisende, die nach Deutschland einreisen wollen und sich in den vergangenen zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen ab Sonntag eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Die Informationen gehen an die Gesundheitsämter am Zielort des Reisenden. So sollen sie kontrollieren können, ob jemand die Quarantänepflicht einhält. «Die Digitalisierung der Einreiseanmeldungen entlastet die Gesundheitsämter», sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Evangelische Kirche beginnt Jahrestagung zur Zukunft der Kirche

BERLIN: Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) startet am Sonntag (09.30 Uhr) ihre Synodentagung, bei der es um die Zukunft der Kirche auch im digitalen Zeitalter geht. Angesichts der Corona-Pandemie ist das ursprünglich in Berlin geplante Treffen des Kirchenparlaments auf eine zweitägige Online-Veranstaltung reduziert worden. Nach einem Eröffnungsgottesdienst, den das ZDF aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach im Rheingau überträgt, wird eine Grundsatzrede des EKD-Ratsvorsitzenden und Münchner Bischofs Heinrich Bedford-Strohm erwartet.

Verfolgerduell in Leverkusen - Wolfsburg empfängt Hoffenheim

BERLIN: Zum Abschluss des siebten Spieltages der Fußball-Bundesliga kommt es am Sonntag (18.00 Uhr) zum Verfolgerduell zwischen den Westrivalen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Beide Mannschaften haben zuletzt überzeugt und im Europacup Auswärtssiege gefeiert. Leverkusen weist aktuell zwölf, Gladbach elf Punkte auf. Zuvor treffen um 15.30 Uhr noch der VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim aufeinander.

Deutsche Handballer wollen auch in Estland gewinnen

TALLINN: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft kämpft am Sonntag (15.15 Uhr/ZDF) gegen Estland um den zweiten Sieg in der EM-Qualifikation. Drei Tage nach dem mühsamen 25:21-Erfolg zum Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina will das Team von Bundestrainer Alfred Gislason in Tallinn vor allem konzentrierter und fehlerfreier spielen. Im Hotel wurden alle Spieler zunächst auf das Coronavirus getestet und müssen bis zum Vorliegen der Ergebnisse Sonntagfrüh auf ihren Zimmern bleiben. Auch die Partie in Tallinn findet vor leeren Rängen statt.

Vuelta: Roglic im Roten Trikot nach Madrid - Chancen für Ackermann

ALTO DE LA COVATILLA: Mit der Schlussetappe über 139,6 Kilometer von Hipodromo de la Zarzuela nach Madrid endet am Sonntag die 75. Spanien-Rundfahrt der Radprofis. Am Gesamtsieg des Slowenen Primoz Roglic gibt es keine Zweifel mehr. Der Tour-de-France-Zweite geht mit 24 Sekunden Vorsprung auf Richard Carapaz aus Ecuador auf das flache Teilstück. Traditionell kommt es am letzten Tag nicht mehr zum Angriff auf den Gesamtführenden. Zum Abschluss hofft der deutsche Sprinter Pascal Ackermann auf seinen zweiten Tagessieg. Mit der Vuelta endet am Sonntag auch die Radsport-Saison 2020.