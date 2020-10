Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 01.11.20 | Überblick

Neue Massenproteste in Belarus gegen Lukaschenko geplant

MINSK: Ungeachtet neuer Gewaltandrohungen gegen Demonstranten in Belarus (Weißrussland) wollen am Sonntag (12.00 Uhr MEZ) Zehntausende Menschen gegen den Machthaber Alexander Lukaschenko auf die Straße gehen. Die Opposition hat zu einem Marsch gegen den Terror aufgerufen.

Algerier stimmen über Verfassungsänderungen ab - Reform umstritten

ALGIER: Mehr als anderthalb Jahre nach dem Rücktritt von Langzeitpräsident Abdelaziz Bouteflika stimmt Algerien am Sonntag über Verfassungsänderungen ab. Befürworter sehen in den Reformen einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Gegner beklagen hingegen eine Stärkung der Regierung und mehr Autokratie.

Passagiere checken am Sonntag erstmals am BER-Hauptterminal ein

BERLIN: Nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER checken an diesem Sonntag erstmals Passagiere am Hauptterminal T1 ein. Am frühen Morgen (6.45 Uhr) hebt der offiziell erste BER-Flug von der Nordbahn des Flughafens ab - eine Easyjet-Maschine nach London Gatwick.

Bundesliga: Labbadia will 100. Sieg - Leverkusen in Freiburg zu Gast

BERLIN: Hertha BSC will im dritten Saisonheimspiel den ersten Sieg im Olympiastadion einfahren. Trainer Bruno Labbadia trifft mit den Berlinern nach zuletzt insgesamt vier Niederlagen in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) auf seinen Ex-Club VfL Wolfsburg. Bereits am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) empfängt der SC Freiburg den Europa-League-Starter Bayer Leverkusen.

Mercedes vor Gewinn der Team-WM in der Formel 1

IMOLA: Mercedes kann beim Formel-1-Rennen in Imola am Sonntag (13.10 Uhr) zum siebten Mal in Serie Konstrukteursweltmeister werden. Das wäre ein Rekord. Der Finne Valtteri Bottas startet den 13. Saisonlauf von der Pole Position, Titelverteidiger Lewis Hamilton nimmt das Rennen im zweiten Silberpfeil von Platz zwei auf.