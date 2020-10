Das bringt der Sonntag

Kommunalwahlen in der Ukraine: Klitschko strebt Wiederwahl in Kiew an

KIEW: In der Ukraine stellt sich Ex-Boxweltmeister Vitali Klitschko an diesem Sonntag zur Wiederwahl als Bürgermeister in der Hauptstadt Kiew. Umfragen zufolge könnte sich der 49-Jährige in der Stadt mit den drei Millionen Einwohnern bereits im ersten Wahlgang gegen seine 19 Mitbewerber als Sieger durchsetzen. Vor fünf Jahren gewann er erst in der zweiten Runde mit mehr als 64 Prozent der Stimmen. Am Samstagabend teilte Klitschko mit, dass er sich mit dem Coronavirus angesteckt und sich in Isolation begeben hat.

Massenprotest in Belarus zum Ende des Ultimatums gegen Lukaschenko

MINSK: Zum Ende eines Ultimatums in Belarus gegen Machthaber Alexander Lukaschenko werden bei Sonntagsdemonstrationen Zehntausende Menschen in der Hauptstadt Minsk erwartet. Das Innenministerium warnte einmal mehr schon vorab davor, sich an den nicht genehmigten Protesten zu beteiligen. Uniformierte in Sturmhauben gehen immer wieder mit roher Gewalt und brutalen Festnahmen gegen die friedlichen Lukaschenko-Gegner vor.

Zweite Wahlrunde bei Parlamentswahl in Litauen

VILNIUS: Inmitten einer Phase mit stark steigenden Corona-Infektionszahlen geht die Parlamentswahl in Litauen am Sonntag in die zweite Runde. In dem baltischen EU- und Nato-Land sind knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die noch ausstehenden 68 Direktmandate in der 141 Sitze zählenden Volksvertretung Seimas in Vilnius zu entscheiden. Dabei könnte es zu einem Machtwechsel kommen.

Chilenen entscheiden über neue Verfassung

SANTIAGO DE CHILE: Rund 30 Jahre nach der Rückkehr zur Demokratie könnte Chile eine neue Verfassung bekommen. Bei einem Referendum am Sonntag entscheiden die Bürger des südamerikanischen Landes, ob sie ein neues Grundgesetz wollen. Außerdem bestimmen sie, ob eine Verfassungsgebende Versammlung aus eigens dafür gewählten Delegierten den neuen Text ausarbeiten soll oder ob die Hälfte des Gremiums aus Parlamentariern besteht.

Österreich verschärft Maskenpflicht und beschränkt Kontakte

WIEN: Wegen der stark steigenden Corona-Infektionen gelten in Österreich ab diesem Sonntag verschärfte Schutzmaßnahmen: In Innenräumen dürfen sich zu Tanz- oder Yogakursen oder privaten Geburtstagsfeiern nur noch sechs Personen treffen, draußen zwölf. Das gilt auch für Amateur-Chöre und Musikkapellen. Auf der Straße muss wieder ein Meter Abstand gehalten werden, außer zu Mitgliedern des eigenen Haushalts. In Restaurants dürfen nur noch sechs statt zehn Erwachsene an einem Tisch sitzen.

Winterzeit beginnt - Uhren werden in der Nacht umgestellt

BRAUNSCHWEIG: In der kommenden Nacht geht die Sommerzeit zu Ende. Die Uhren werden am Sonntag von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Das Signal für die automatische Umstellung der Uhren in Deutschland geht von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig aus. «Wir sind vorbereitet, die nötigen Systeme sind eingestellt», sagte Andreas Bauch von der PTB. Die Behörde ist für die Verbreitung der gesetzlichen Zeit in Deutschland zuständig. Experten des Instituts sorgen dafür, dass über einen Langwellensender mit Namen DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt/Main Funkuhren, Bahnhofsuhren und viele Uhren der Industrie mit dem Signal versorgt werden.

Flughafen Schönefeld erhält Kürzel BER

BERLIN: Mit dem Wechsel auf den Winterflugplan in der Nacht von Samstag auf Sonntag bekommt der bisherige Flughafen Schönefeld das Kürzel BER zugewiesen. Der Standort verliert damit seinen Status als eigenständiger Flughafen und wird als Terminal 5 Bestandteil des neuen Hauptstadtflughafens, wie die Betreiber mitteilten. Er büßt damit auch sein bisheriges Kürzel SXF ein. Tegel (TXL) wird am 8. November ganz geschlossen - behält bis dahin aber sein Kürzel.

In Berlin Demonstrationen gegen Corona-Politik erwartet

BERLIN: Die Berliner Polizei stellt sich für Sonntag auf mehrere Demonstrationen ein, die sich gegen politische Entscheidungen in der Corona-Pandemie richten. Am Mittag (12.00 Uhr) ist eine Demonstration am Alexanderplatz geplant, abends (17.00 Uhr) soll am Großen Stern im Tiergarten demonstriert werden.

Bundesliga: Bremen gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Bielefeld

BERLIN: Nach dem Corona-Wirbel bei Werder Bremen trifft der Achte der Fußball-Bundesliga am Sonntag (18.00 Uhr) auf den Tabellenneunten TSG Hoffenheim. Die Vorbereitung auf die Partie verlief für die Norddeutschen suboptimal. Ein Spieler war am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden, danach hatte sich die gesamte Mannschaft in Quarantäne begeben. Doch auch die Hoffenheimer haben mit dem Europea-League-Spiel gegen Belgrad am Donnerstag eine anstrengende Woche hinter sich.

Formel-1-Debüt in Portimão: Hamilton vor alleinigem Grand-Prix-Rekord

PORTIMÃO: Lewis Hamilton kann am Sonntag (14.10 Uhr) mit einem Sieg bei der Formel-1-Premiere an der Algarve alleiniger Rekordhalter mit den meisten Grand-Prix-Erfolgen werden. Der 35 Jahre alte Brite startet in seinem Mercedes von der Pole Position aus in den Großen Preis von Portugal. Er gewann bisher 91 Rennen und liegt damit gleichauf mit Michael Schumacher.