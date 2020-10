Das bringt der Sonntag

Machtkampf in Belarus: Neue Massenproteste gegen Lukaschenko erwartet

MINSK: Die Opposition in Belarus (Weißrussland) hat im Kampf gegen Staatschef Alexander Lukaschenko für diesen Sonntag zu neuen Protesten aufgerufen. Dabei sollen die Menschen im ganzen Land ab 13.00 Uhr MESZ für die Freilassung aller politischen Gefangenen demonstrieren. Die Proteste an den Sonntagen haben traditionell den größten Zulauf. Vor einer Woche hatten sich rund 100.000 Menschen beteiligt, mehr als 350 waren dabei festgenommen worden. Es ist das achte Wochenende in Folge mit großen Protesten gegen Lukaschenko.

Einheitsfeiern in Potsdam gehen zu Ende

POTSDAM: Nach 30 Tagen gehen in Potsdam die Einheitsfeierlichkeiten zu Ende. Am Sonntag öffnet noch einmal die «Einheits-Expo», bei der sich die Bundesländer, Bundesregierung, Bundesrat, Bundestag und Bundesverfassungsgericht in Glaspavillons über die Stadt verteilt präsentieren. In Teilen der Innenstadt muss wegen der Corona-Pandemie Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Der Brandenburger Landtag lässt sich im wiederaufgebauten Stadtschloss hinter die Kulissen schauen. Ein großes zentrales Bürgerfest musste ausfallen.

Vatikan stellt neue Enzyklika «Fratelli tutti» vor

ROM: Der Vatikan stellt am Sonntagmittag die neue Sozial-Enzyklika von Papst Franziskus vor. Das katholische Kirchenoberhaupt hatte das Dokument am Samstag in der italienischen Pilgerstadt Assisi in Umbrien unterschrieben. Es ist das dritte derartige Lehrschreiben von Franziskus seit seinem Amtsantritt 2013. Die Sozial-Enzyklika beschäftigt sich mit der Gerechtigkeit in der Welt und dem Zusammenhalt der Menschen. Auch die Folgen der Corona-Pandemie dürften eine Rolle spielen.

«Querdenker» wollen in Konstanz gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren

KONSTANZ: Die Initiative «Querdenken» will am Sonntag (9.00 Uhr) in Konstanz gegen die Corona-Politik demonstrieren. Laut Stadt wurden 4500 Teilnehmer für die Kundgebung in der Nähe des Bodenseeufers angemeldet. Bereits am Samstag hatten sich Hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen in Konstanz zu einer Menschenkette versammelt. Begleitet wurden sie von Gegendemonstranten, die die Corona-Maßnahmen verteidigten. Die Proteste verliefen laut Polizei friedlich. Auch für Sonntag sind Gegenproteste geplant.

Neukaledonien stimmt zum zweiten Mal über Trennung von Frankreich ab

NOUMÉA/PARIS: Das französische Überseegebiet Neukaledonien stimmt am Sonntag zum zweiten Mal nach 2018 über seine Unabhängigkeit ab. Beim ersten Votum auf dem Archipel im Südpazifik - 18.000 Kilometer von Paris entfernt - hatten sich vor zwei Jahren fast 57 Prozent der Stimmberechtigten für den Verbleib bei Frankreich ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei mehr als 80 Prozent. Das Ergebnis bedeutete vor allem für die Bevölkerungsgruppe der Kanaken - Neukaledoniens melanesische Ureinwohner - eine Enttäuschung. Von ihnen hoffen viele seit Jahrzehnten auf einen eigenen Staat.

Bayern erwartet Hertha - Wolfsburg empfängt Augsburg

MÜNCHEN/WOLFSBURG: Nach der unerwarteten 1:4-Pleite in Hoffenheim will der FC Bayern in der Bundesliga wieder überzeugen und sich für den Dämpfer revanchieren. Der deutsche Fußball-Rekordmeister empfängt am Sonntag (18.00 Uhr) Hertha BSC. Trainer Hansi Flick fehlt Leroy Sané. Auch der Franzose Kingsley Coman könnte ausfallen. Dafür sind Leon Goretzka und David Alaba wieder fit, die beim Supercup-Sieg gegen Borussia Dortmund gefehlt hatten. Im zweiten Sonntagsspiel (15.30 Uhr) trifft der VfL Wolfsburg nach der Blamage in der Europa-League-Qualifikation auf den FC Augsburg,