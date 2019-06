Von: Redaktion DER FARANG | 09.06.19

Maas vor heiklem Iran-Besuch in arabischen Staaten

AMMAN (dpa) - Einen Tag vor seinem heiklen Besuch im Iran führt Außenminister Heiko Maas am Sonntag Gespräche in Jordanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).



Dabei wird es darum gehen, wie eine Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran verhindert werden kann. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern haben in den vergangenen Wochen stark zugenommen. Es gibt Befürchtungen, dass es zum Krieg kommen könnte.

Kasachstan wählt neuen Präsidenten

NUR-SULTAN (dpa) - Das zentralasiatische Land Kasachstan wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten.



Umfragen zufolge wird damit gerechnet, dass Übergangspräsident Kassym-Schomart Tokajew die Abstimmung in der Ex-Sowjetrepublik klar gewinnt. Er hatte erst im März die Nachfolge von Nursultan Nasarbajew angetreten, der nach fast 30 Jahren an der Macht überraschend sein Amt niedergelegt hatte.

Zehntausende zu Demonstration gegen Auslieferungsgesetz erwartet

HONGKONG (dpa) - Zehntausende Menschen werden am Sonntag in Hongkong zu einer Demonstration gegen die Pläne der Regierung für ein Auslieferungsgesetz erwartet.



Die Kritiker befürchten, dass Chinas Justiz damit die Auslieferung von Verdächtigten aus der früheren britischen Kronkolonie beantragen kann, ohne dass deren Rechte ausreichend geschützt werden. Es wird bemängelt, dass das Justizsystem in China weder unabhängig sei, noch internationalen Standards entspreche und zudem politisch Andersdenkende verfolge.

G20-Finanzminister schließen Diskussionen über Konzernsteuern ab

FUKUOKA (dpa) - Die Finanzminister der Top-Wirtschaftsmächte beenden am Sonntag im japanischen Fukuoka ihre Beratungen zur Neuregelung der internationalen Konzernbesteuerung.



Ziel ist eine Grundsatzerklärung für Unternehmens-Mindeststeuern sowie eine Neuzuweisung der staatlichen Besteuerungsrechte. Diese soll den Weg für eine detaillierte Einigung im kommenden Jahr freimachen.

Karneval der Kulturen: Tausende zu Straßenumzug in Berlin erwartet

BERLIN (dpa) - Er gilt als Höhepunkt beim Karneval der Kulturen: Zum Umzug am Pfingstsonntag in Berlin haben sich 74 Gruppen mit rund 4.400 Teilnehmern angemeldet.



Neben Tanz- und Musikensembles sind darunter auch ein Dutzend Gruppen, die sich politischen Themen wie Umwelt-, Frauen- oder Flüchtlingspolitik widmen. Mit einem Straßenfest hatte der Karneval der Kulturen am Freitag begonnen. Im vorigen Jahr hatten rund eine Million Menschen die viertägige Party besucht.

Abschluss bei «Rock am Ring» und «Rock im Park»

NÜRBURG/NÜRNBERG (dpa) - Mit der US-Metal-Band Slipknot geht das legendäre Musikfestival «Rock am Ring» am Sonntag in die Schlussrunde.



Auch die Comedy-Band Tenacious D sowie die Deutschrapper Marteria und Casper wollen am Nürburgring für Stimmung sorgen. Laut Veranstalter sind rund 86.000 vorwiegend junge Musikfans an die Rennstrecke in die Eifel geströmt.

Erstes Finale der Nations League: Portugal fordert die Niederlande

PORTO (dpa) - Portugal und die Niederlande spielen am Sonntagabend (20.45 Uhr/ZDF und DAZN) um den erstmaligen Gewinn der Nations League.



Portugals 34 Jahre altem Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo bietet sich beim Finale in Porto die wohl letzte Chance, mit der Seleção einen Titel in der Heimat zu gewinnen.

Tennisprofis Nadal und Thiem bestreiten Finale der French Open

PARIS (dpa) - Vorjahressieger Rafael Nadal aus Spanien und der Österreicher Dominic Thiem bestreiten am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) das Endspiel der French Open.



Vor einem Jahr standen sich Nadal und Thiem ebenfalls in Paris im Finale gegenüber. Durch einen 6:4, 6:3, 6:2-Erfolg gewann Nadal damals seinen elften Titel in Roland Garros. Mit einem weiteren Sieg am Sonntag wäre er der erste Profi der Tennisgeschichte, der zwölf Mal bei ein und demselben Grand-Slam-Turnier gewinnt.