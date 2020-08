Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 30.08.20 | Überblick

Großdemonstration gegen Lukaschenko in Minsk geplant

MINSK: Trotz strikter Protestverbote in Belarus (Weißrussland) haben Gegner des umstrittenen Staatschefs Alexander Lukaschenko zu einer neuen Großdemonstration gegen «Europas letzten Diktator» aufgerufen. Angesichts jüngster Drohungen der Polizei, gewaltsam gegen Demonstranten vorzugehen, ist unklar, wie viele Menschen am Sonntag (13.00 Uhr MESZ) auf den Unabhängigkeitsplatz kommen werden. Die Sonntagsdemonstrationen gegen Lukaschenko waren bisher stets die größten überhaupt mit Hunderttausenden Teilnehmern.

Montenegro wählt neues Parlament

PODGORICA: In Montenegro wählen die Bürger am Sonntag ein neues Parlament. 540.000 Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, über die Verteilung der 81 Mandate zu bestimmen. Der Urnengang entscheidet darüber, ob sich Präsident Milo Djukanovic weiterhin auf eine parlamentarischen Mehrheit stützen kann. Er ist bereits seit 1991 im Amt ist. In letzten Umfragen lag Djukanovics sozialistische Regierungspartei DPS mit 35 Prozent in Führung.

MTV Video Music Awards werden in New York verliehen

NEW YORK: Der Musiksender MTV vergibt am Sonntag (02.00 Uhr in der Nacht zum Montag MESZ) in New York die diesjährigen Video Music Awards. Mit je neun Nominierungen gehen Ariana Grande und Lady Gaga als Top-Favoritinnen ins Rennen um die Auszeichnungen. Billie Eilish und The Weeknd haben je sechs Gewinnchancen. Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die von Schauspielerin Keke Palmer moderierte und live im Fernsehen übertragene Verleihung im Freien mit mehreren Auftritten in verschiedenen Teilen von New York statt.

Schwere Aufgabe für Vettel - Hamilton will 89. Rennsieg

SPA-FRANCORCHAMPS: Sebastian Vettel hat nicht viel zu verlieren beim Großen Preis von Belgien an diesem Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL). Der viermalige Formel-1-Weltmeister muss von Position 14 in das Rennen auf dem legendären Kurs in Spa-Francorchamps starten. Neben ihm: Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc. Der Sieger des Vorjahres wurde in der Qualifikation 13. Von der Pole Position hat Lewis Hamilton indes beste Erfolgsaussichten.

Wolfsburg-Frauen greifen nach der Krone: Gegen Lyon nur Außenseiter

SAN SEBASTIAN: Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg greifen zum dritten Mal nach Europas Fußball-Krone. Im Endspiel des Champions-League-Finalturniers trifft das Team von Trainer Stephan Lerch am Sonntag (20.00 Uhr/Sport 1) in San Sebastian auf Titelverteidiger Olympique Lyon mit der deutschen Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan. Dabei sind die Wolfsburgerinnen, die 2013 und 2014 den Wettbewerb gewannen, Außenseiter.