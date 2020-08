Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 23.08.20 | Überblick

FC Bayern strebt gegen Paris dritten Champions-League-Triumph an

LISSABON: Der FC Bayern München strebt am Sonntag (21.00 Uhr) im Estádio da Luz von Lissabon seinen dritten Titelgewinn in der Champions League nach 2001 und 2013 an. Gegner im insgesamt sechsten Königsklassen-Finale des deutschen Fußball-Rekordchampions ist der französische Meister Paris Saint-Germain mit den Stürmerstars Neymar und Kylian Mbappé. Ein Jahr nach Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool wird in Portugal wieder ein deutscher Trainer in der Königsklasse triumphieren - Bayerns Hansi Flick oder Thomas Tuchel mit Paris.

Bora-hansgrohe-Team bei DM in der Favoritenrolle - Schachmann fehlt

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL: Unter strengen Corona-Regeln wird am Sonntag auf dem Sachsenring der deutsche Straßenradmeister ermittelt. Titelverteidiger Maximilian Schachmann muss wegen eines Schlüsselbeinbruchs ebenso passen wie sein Teamkollege Emanuel Buchmann, der sich auf die Tour de France vorbereitet. Trotzdem ist die Bora-hansgrohe-Mannschaft in der Favoritenrolle.