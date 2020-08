Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 16.08.20 | Überblick

Hamilton mit Top-Siegchance in Spanien - Schwerstarbeit für Vettel

BARCELONA: Sebastian Vettel muss sich auch beim Großen Preis von Spanien auf ein schweres Rennen einstellen. Der 33 Jahre alte viermalige Formel-1-Weltmeister muss den sechsten Saisonlauf an diesem Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) von Startrang elf in Angriff nehmen. Das neue Chassis für Vettels Ferrari brachte noch nicht die erhoffte Wende einer bisher frustrierenden Saison.

Sevilla und Manchester bestreiten erstes Europa-League-Halbfinale

KÖLN: Der FC Sevilla und Manchester United spielen am Sonntag in Köln um das erste Ticket für das Europa-League-Finale am 21. August an gleicher Stelle. Anstoß in der Rheinmetropole ist um 21.00 Uhr (DAZN/Nitro).