Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 12.07.20 | Überblick

Polen entscheiden in Stichwahl über neuen Präsidenten

WARSCHAU: In einer Stichwahl bestimmen die Polen am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Umfragen zufolge kommt es zu einem engen Rennen zwischen Amtsinhaber Andrzej Duda und seinem Herausforderer, dem Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski. Duda wird von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS unterstützt, Trzaskowski geht für die liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) an den Start. Im ersten Wahlgang hatte Duda in Führung gelegen, aber nicht die nötige absolute Mehrheit erreicht.

Vettel hofft auf Formel-1-Aufholjagd in Österreich - Favorit Hamilton

SPIELBERG: Sebastian Vettel muss sich auch auf ein schweres zweites Formel-1-Rennen des Jahres einstellen. Der Ferrari-Fahrer startet in den nächsten Grand Prix in Österreich nur von Platz zehn. Der viermalige Weltmeister tat sich in der Regen-Qualifikation schwer und hofft nun am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) im Trockenen auf Fortschritte. Vettels Stallrivale Charles Leclerc wurde auch nur Elfter. Von Platz eins geht Lewis Hamilton im Mercedes in das Rennen.