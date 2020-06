Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 28.06.20 | Überblick

Macron-Lager droht Schlappe bei Endrunde der Kommunalwahlen

PARIS: Dem Mitte-Lager von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron droht am Sonntag (08.00 Uhr) bei der Endrunde der Kommunalwahlen eine schwere Schlappe. Die ursprüngliche Hoffnung der Präsidentenpartei La République en Marche (LREM), Paris und mehrere große Städte im Land zu erobern, dürfte sich nicht erfüllen. Dagegen werden den Grünen und ihren Verbündeten Erfolge zugetraut, unter anderem in Lyon, Toulouse, Straßburg oder Tours.

Polen wählt neuen Präsidenten - zweiter Wahlgang wahrscheinlich

WARSCHAU: In Polen wird an diesem Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Um das höchste Staatsamt bewerben sich elf Kandidaten. Der von der nationalkonservativen Regierungspartei unterstützte Amtsinhaber Andrzej Duda gilt in Umfragen als Favorit. An zweiter Stelle liegt der Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski, der für das liberaldemokratische Oppositionsbündnis Bürgerplattform an den Start geht. Eine Stichwahl der beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in zwei Wochen gilt als wahrscheinlich.

Nürnberg hat es in der eigenen Hand, HSV benötigt Schützenhilfe

DÜSSELDORF: Dem Hamburger SV droht das erneute Scheitern, dem 1. FC Nürnberg sogar der Abstieg in die 3. Fußball-Liga. Am letzten Zweitligaspieltag (15.30 Uhr/Sky) kämpfen der Hamburger SV (54 Punkte) im Heimspiel gegen den SV Sandhausen und der 1. FC Heidenheim (55) im Spiel bei Meister Arminia Bielefeld im Fernduell um den Relegationsplatz zum Erstligaaufstieg. Selbst ein Sieg könnte für den HSV zu wenig sein. Der VfB Stuttgart (58) ist als Tabellenzweiter so gut wie durch.

Alba Berlin vor neuntem Gewinn der Basketball-Meisterschaft

MÜNCHEN: Alba Berlin will den neunten Gewinn der deutschen Basketball-Meisterschaft perfekt machen. Nach einem 88:65-Hinspielsieg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg geht der Hauptstadtclub mit einem beruhigenden 23-Punkte-Vorsprung in das zweite Finale am Sonntag (15.00 Uhr/Sport1 und Magentasport). Die Ergebnisse beider Partien beim Finalturnier in München werden addiert.