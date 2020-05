Das bringt der Sonntag

FC Bayern will mit Sieg bei Union Abstand auf BVB wiederherstellen

BERLIN: Tabellenführer FC Bayern München will am Sonntag mit einem Sieg beim 1. FC Union (18.00 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga den alten Abstand von vier Punkten auf Verfolger Borussia Dortmund wiederherstellen. Wieder fit für das erste Spiel nach der Corona-Pause ist Torjäger Robert Lewandowski nach einem Anbruch der Schienbeinkante am linken Knie. Bei den Gastgebern fehlt bei dem Spiel ohne Zuschauer Trainer Urs Fischer. Der Schweizer muss nach seiner familiär bedingten Abreise aus dem Quarantäne-Trainingslager noch zwei negative Corona-Tests nachweisen, bevor er wieder zur Mannschaft stoßen kann. Vertreten wird Fischer von Assistent Markus Hoffmann.

Udo Lindenbergs «Panik City» startet nach Corona-Zwangspause wieder

HAMBURG: Für die «Panik City» von Udo Lindenberg ist die Corona-Zwangspause endlich vorbei. Das Multimedia-Erlebnis der Rocklegende soll am Sonntag (12.00 Uhr) zumindest in kleinen Schritten zum Normalbetrieb zurückkehren. Pünktlich zum 74. Geburtstag des Panik-Rockers dürfen am Nachmittag acht Besucher pro vorab gebuchtem Zeitfenster zeitgleich durch die Ausstellung gehen. Zudem wird es Markierungen für das Einhalten des Mindestabstands und Handdesinfektionsmittel an mehreren Orten des «Udoversums» geben. Die Besucher werden gebeten, Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen.

Gottschalk feiert live in seinen 70. Geburtstag rein

MÜNCHEN: Thomas Gottschalk feiert am Sonntag (22.15 Uhr) live im Fernsehen in seinen 70. Geburtstag hinein. Der langjährige «Wetten, dass..?»-Moderator bekommt dafür eine eigene Show im ZDF. Der Sender hat dafür «gute Freunde und prominente Wegbegleiter» eingeladen. Welche das sind, wurde vorab nicht verraten, weil es für Gottschalk selbst eine Überraschung sein soll. «Ein Mann wird vor den Augen des Publikums 70», sagte Gottschalk. «Das ist öffentlich-rechtliches Reality-Fernsehen vom Feinsten.» Er sei stolz darauf, für dieses Experiment ausgewählt worden zu sein.

Brandenburg eröffnet Internationalen Museumstag

POTSDAM/VELTEN: Brandenburg eröffnet in diesem Jahr den Internationalen Museumstag in Deutschland. Am Sonntag sollen mehr als 70 Museen im Land für Besucher geöffnet sein, außerdem sind viele digitale Angebote geplant. Ein Grußwort von Ministerpräsident und Bundesratspräsident Dietmar Woidke (SPD) soll am Vormittag unter www.museumstag.de veröffentlicht werden.