Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 03.05.20 | Überblick

Israel: Höchstes Gericht berät über Petitionen gegen Netanjahu

JERUSALEM: Israels Höchstes Gericht berät am Sonntag (09.00 Uhr) über Petitionen gegen den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Wegen dessen Korruptionsanklage fordert unter anderem die Bewegung für Qualitätsregierung, Netanjahu dürfe nicht erneut Regierungschef werden. Die Petitionen richten sich grundsätzlich dagegen, dass ein Abgeordneter unter Anklage den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen soll. Wann eine Entscheidung zu erwarten ist, war zunächst nicht bekannt.

Erster Gottesdienst im Kölner Dom seit sechs Wochen

KÖLN: Im Kölner Dom wird am Sonntag (10.00 Uhr) erstmals seit Einführung der Corona-Beschränkungen wieder ein Gottesdienst mit Besuchern gefeiert. Das Pontifikalamt in der größten deutschen Kathedrale wird von Erzbischof Rainer Maria Woelki zelebriert. Der letzte gemeinschaftliche Gottesdienst im Dom hatte am 14. März stattgefunden. Für die Wiederaufnahme der Messen gelten strenge Regeln.