Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 29.03.20

Stichwahl in bayerischen Kommunen wegen Corona nur per Brief

MÜNCHEN: Es ist eine historische Stichwahl in Bayern: Zum ersten Mal überhaupt findet die Wahl um die Spitzenposten in den Kommunen des Freistaats ausschließlich per Brief statt. Damit nichts schiefgehen kann und die Wahl an diesem Sonntag auch rechtssicher ist, hat der Landtag eigens eine gesetzliche Regelung hierzu beschlossen. Laut Innenministerium finden in ganz Bayern rund 750 Stichwahlen um die Posten der ersten Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte statt - überall dort, wo im ersten Durchgang vor zwei Wochen keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen holte.

Hessischer Ministerpräsident Bouffier äußert sich zu Tod Schäfers

WIESBADEN: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will sich am Sonntagmittag (12.00 Uhr) zum tragischen Tod vom hessischen Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) äußern. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler davon aus, dass Schäfer sich das Leben nahm. Der CDU-Politiker wurde 54 Jahre alt.

Riesiger Gastank im Emsland wird nach Unfall abtransportiert

SÖGEL: Gut einen Monat nach dem Unfall eines Schwertransports im Emsland wird ein 200 Tonnen schwerer Gastank am Sonntag abtransportiert. Für den Transport von Sögel nach Dörpen mussten nicht nur technische Vorkehrungen getroffen werden. Für die Beteiligten wurden auch Verhaltensregeln aufgestellt, um eine Infektion mit dem Coronavirus zu vermeiden.

Nun heißt es Abschied nehmen: Letzte Folge der «Lindenstraße»

KÖLN: Nun heißt es Abschied nehmen: Nach fast 35 Jahren läuft am Sonntag (18.50 Uhr) zum letzten Mal die ARD-Serie «Lindenstraße». Damit geht eine Fernseh-Ära zu Ende. Die 1758. Folge heißt «Auf Wiedersehen». Wie sie endet, bleibt bis zum Schluss ein Geheimnis. Produzent Hans W. Geißendörfer hatte zuvor lediglich verraten, dass es wie gewohnt einen Cliffhanger geben werde.

Rückkehr für Kevin Spacey - Rede bei virtuellem Gründertreffen

MÜNCHEN: Rückkehr für Kevin Spacey (60): Das Münchner Gründerfestival «Bits & Pretzels» nimmt seine Zusammenarbeit mit dem Hollywood-Star wieder auf. Der Schauspieler («House of Cards») soll am Sonntag (10.00 Uhr) eine kurze Eröffnungsrede bei einem virtuellen Gründertreffen halten. Nach Veranstalterangaben soll er den Teilnehmern angesichts der Corona-Krise erzählen, wie sie unvorhergesehene Situationen meistern können.