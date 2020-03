Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 22.03.20 | Aktualisiert um: 10:03

Merkel berät mit Ministerpräsidenten über schärfere Corona-Maßnahmen

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten beraten am Sonntag (ab 14.00 Uhr) über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. In der Telefonkonferenz wird es vor allem darum gehen, ob es bundesweite Ausgangsbeschränkungen gibt. Einige Bundesländer - allen voran Bayern - haben ihre Bestimmungen bereits verschärft. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte den Samstag als wichtigen Tag bei der Entscheidung über mögliche Ausgangssperren bezeichnet. «Wir werden uns das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende anschauen», sagte er dem «Spiegel».

1.000 Anwohner von Bombenentschärfung in Stuttgart betroffen

STUTTGART: Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe beginnt die Polizei am Sonntag (8.00 Uhr) mit einer großen Evakuierung im Stuttgarter Stadtteil Möhringen. Davon sind etwa 1.000 Bürger betroffen. In dem Gebiet liegen auch Teile eines Seniorenzentrums. Anwohner können sich während der Arbeiten in einem Gymnasium aufhalten. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sollen die Aula und die Sporthalle genutzt werden, damit die Menschen den empfohlenen Abstand zueinander einhalten können.