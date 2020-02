Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 01.03.20

Eltern klagen in Karlsruhe gegen Masern-Impfpflicht

Karlsruhe (dpa) - Vertreter mehrerer Familien mit Kleinkindern wollen am Sonntag (12.00 Uhr) beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Eilanträge und Verfassungsbeschwerden gegen das Gesetz zur Masern-Impfpflicht einreichen. Sie wenden sich nicht gegen die Impfungen an sich, sondern gegen den Zwang, der eine selbstbestimmte Entscheidung nicht mehr zulasse.

Leipziger stimmen über nächsten Oberbürgermeister ab

LEIPZIG: Die Bürger von Sachsens größter Stadt Leipzig entscheiden an diesem Sonntag über ihren nächsten Oberbürgermeister. Im zweiten Wahlgang treten drei Kandidaten an. Der langjährige Stadtchef Burkhard Jung (SPD) macht sich Hoffnungen auf eine dritte Amtszeit.

Laschet öffnet NRW-Büro in Israel - Gespräch mit Rivlin

JERUSALEM/TEL AVIV: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will am Sonntag (10.00 Uhr) bei einem Besuch in Jerusalem den israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin treffen. Bei dem Gespräch wollen sich beide nach dem rassistischen Anschlag von Hanau auch über Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland austauschen. Am Morgen (8.00 Uhr) wollte der 59-Jährige einen Kranz in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem niederlegen.

Kabarettist Sebastian Pufpaff bekommt Deutschen Kleinkunstpreis

MAINZ: Der Kabarettist und Entertainer Sebastian Pufpaff bekommt am Sonntag (20.00 Uhr) den Deutschen Kleinkunstpreis 2020 in Mainz. Die Jury lobte den 43-Jährigen als «Meister der Widersprüche, der sich vom Teleshopping bis auf die große Kabarettbühne gespielt hat» und «als gut gelaunten Zyniker», der sein Publikum «aus der moralischen Komfortzone» zwingt.

Bundesliga-Sonntag: VfL in Berlin, Spitzenspiel in Leipzig

BERLIN: Zum vorläufigen Abschluss des 24. Spieltages treten in der Fußball-Bundesliga nur zwei der drei deutschen Europa-League-Achtelfinalisten an. Der VfL Wolfsburg spielt am frühen Nachmittag (13.30 Uhr/DAZN) bei Union Berlin. Bayer Leverkusen gastiert um 15.30 Uhr (Sky) im Spitzenspiel bei RB Leipzig.

Enges Rennen um WM-Titel im Viererbob - Skispringer in Lahti

BERLIN: Zum Abschluss der Bob-Weltmeisterschaften in Altenberg kämpfen noch fünf Teams um den Titel im Viererbob. Lokalmatador Nico Walther führt vor den Rennen drei und vier das Feld vor dem Letten Oskars Kibermanis und dem Stuttgarter Johannes Lochner an.