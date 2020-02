Von: Redaktion DER FARANG | 23.02.20

Hamburger wählen neue Bürgerschaft

HAMBURG (dpa) - In Hamburg sind am Sonntag rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte ab 16 Jahren zur Wahl einer neuen Bürgerschaft aufgerufen. Die Wahllokale sind zwischen 8.00 und 18.00 Uhr geöffnet. Es ist nach derzeitigem Stand die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland.

Italien riegelt vom Coronavisrus betroffene Städte ab

ROM (dpa) - Die italienische Regierung hat beschlossen, alle vom Coronavirus befallenen Orte im Norden Italiens abzuriegeln. Damit werden Zehntausende in diesen Gebieten lebende Menschen eingesperrt. Zudem wurden für diesen Sonntag in Venetien und der Lombardei alle Großveranstaltungen wie Gottesdienste, Karnevalsfeste und Sportevents abgesagt.

Erneut Demonstration für Opfer von Anschlag in Hanau

HANAU (dpa) - Vier Tage nach dem mutmaßlich rassistischen Anschlag von Hanau plant ein Bündnis am Sonntag eine weitere Demonstration für die Opfer. Eine Initiative Hanauer Vereine will bei einer Kundgebung (14.00 Uhr) und einem Aufzug vom Tatort Kurt-Schumacher-Platz zum Marktplatz der Todesopfer gedenken. Die Veranstalter erwarten rund 3000 Teilnehmer. Bereits am Samstag hatten rund 6.000 Menschen mit einem Zug durch die Stadt der Opfer gedacht.

Steinmeier startet zu Reise nach Kenia und in den Sudan

BERLIN (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier startet am Sonntag (8.45 Uhr) zu einer fünftägigen Afrika-Reise. Er wird zunächst einen Staatsbesuch in Kenia absolvieren und am Donnerstag weiter in den Sudan fliegen. In Kenia will Steinmeier den traditionell guten Beziehungen neue Impulse verleihen. Im Sudan will er ein Zeichen der Unterstützung für den Demokratisierungsprozess des Landes setzen.

«Schull- un Veedelszöch» in Köln: Generalprobe für Rosenmontag

KÖLN (dpa) - Einen Tag vor Rosenmontag ziehen am Sonntag schon mal Schulen und Vereine aus Köln und Umgebung durch die Kölner Innenstadt. Weil Sturmböen und viel Regen erwartet werden, starten die Umzüge aber schon früher als ursprünglich geplant: um 10.45 Uhr statt um 11.11 Uhr. Zudem wird der Zugweg verkürzt. Die Veranstalter hoffen, so dem stärksten Wind ausweichen zu können. Oft kommen Hunderttausende Schaulustige zu dem Umzug.

Liebe und viel Wasser - Berlinale mit erstem deutschen Wettbewerber

BERLIN (dpa) - Mit «Undine» von Christian Petzold steht am Sonntag (19.00 Uhr) der erste deutsche Wettbewerber im Berlinale-Programm. Der mysteriöse Liebesfilm erzählt von der Beziehung zwischen einer Museumsführerin (Paula Beer) und einem Industrietaucher (Franz Rogowski). Im Kampf um den Goldenen Bären präsentiert sich auch der brasilianische Film «All the Dead Ones» («Todos os mortos») von Caetano Gotardo und Marco Dutra, der sich mit der Abschaffung der Sklaverei befasst.

Finale bei der Biathlon-WM

ANTHOLZ (dpa) - Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im italienischen Antholz stehen am Sonntag die beiden Massenstart-Rennen auf dem Programm. Bei den Frauen (12.30 Uhr) hat sich die deutsche Silber-Staffel mit Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Franziska Preuß und Karolin Horchler einen Platz im Massenstart erkämpft. Bei den Männern (15.00 Uhr) stehen Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer, Johannes Kühn, Philipp Horn und der beim Gewinn von Staffel-Bronze unglücklich agierende Schlussläufer Benedikt Doll im Feld der besten 30.