Von: Redaktion DER FARANG | 16.02.20

Sicherheitskonferenz endet mit Außenministertreffen zur Libyen-Krise

MÜNCHEN (dpa) - Zum Abschluss der Münchner Sicherheitskonferenz wollen am Sonntag etwa ein Dutzend Außenminister sowie Vertreter internationaler Organisationen an einer Lösung des Libyen-Konflikts arbeiten. Bei dem Treffen (9.00 Uhr) unter Vorsitz von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und der Vereinten Nationan soll über die Umsetzung der Beschlüsse des Berliner Gipfels vor vier Wochen beraten werden.

Quarantäne für China-Rückkehrer könnte enden - Untersuchung geplant

GERMERSHEIM (dpa) - Nach rund zwei Wochen könnte am Sonntag die Quarantäne für die über 100 China-Rückkehrer in einer Bundeswehrkaserne im pfälzischen Germersheim enden. Zunächst werden noch die Ergebnisse weiterer Tests auf das Coronavirus erwartet. Sollten diese wie bei den vorangegangenen drei Tests negativ ausfallen, ist eine abschließende ärztliche Untersuchung vorgesehen. Dann wird entschieden, ob die Quarantäne aufgehoben wird.

FC Bayern spielt in Köln um Tabellenführung

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München kann nur mit einem Sieg beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr) auch den 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga als Tabellenführer beenden. Der Rekordmeister liegt nach dem 3:0-Erfolg von RB Leipzig gegen Werder Bremen zwei Punkte hinter den Sachsen. Nach einer kurzen Trainingspause wegen eines Magen-Darm-Infekts meldete sich Bayerns Nationaltorwart Manuel Neuer wieder einsatzbereit.

Biathleten hoffen auf erste WM-Medaille - Geiger im Skifliegen

ANTHOLZ (dpa) - Die deutschen Biathleten hoffen in den beiden Verfolgungsrennen bei den Weltmeisterschaften im italienischen Antholz auf die ersten Medaillen. Denise Herrmann strebt am Sonntag in der Südtirol-Arena die Titelverteidigung an. Chancen im Damen-Rennen hat auch Franziska Preuß. Bei den Männern hat Olympiasieger Arnd Peiffer einen Rückstand von 40 Sekunden auf Sprint-Sieger und Ex-Doper Alexander Loginow aufzuholen.

Volleyball-Pokalsieger werden in Mannheim gekürt

MANNHEIM (dpa) - In Mannheim werden die Volleyball-Pokalsieger 2020 ermittelt. Im Endspiel der Männer stehen sich am Sonntag (13.45 Uhr/Sport1) zunächst Meister Berlin Volleys und Außenseiter Powervolleys Düren gegenüber. Im Anschluss treffen bei den Frauen Meister Allianz MTV Stuttgart und der Dresdner SC (16.30 Uhr) aufeinander. 2017 holte Stuttgart und 2018 Dresden den Pokal.

Alba Berlin und Baskets Oldenburg im Finale um Basketball-Pokal

BERLIN (dpa) - Gastgeber Alba Berlin und die EWE Baskets Oldenburg wollen im deutschen Basketball-Pokalendspiel ihre titellose Zeit beenden. Die beiden Bundesligateams treffen am Sonntag (20.30 Uhr/Magentasport) in der Mercedes-Benz-Arena aufeinander. Alba gewann den nationalen Cup zuletzt 2016. Die Oldenburger holten den Pokal vor fünf Jahren zum bislang letzten Mal.