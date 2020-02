Von: Redaktion DER FARANG | 09.02.20

SPD bewertet Ergebnisse des Koalitionsausschusses zur Thüringen-Krise

BERLIN (dpa) - Der SPD-Vorstand will am Sonntag bei einer Klausurtagung die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zur Thüringen-Krise bewerten. Zugleich trifft sich am Nachmittag in Berlin die FDP-Bundestagsfraktion. Es wird erwartet, dass sich Fraktionschef Christian Lindner öffentlich äußert, womöglich auch zur Rolle der FDP bei der Regierungskrise in Thüringen.

Schwerer Sturm «Sabine» in Deutschland erwartet

BERLIN (dpa) - Deutschland rüstet sich für das Orkantief «Sabine» am Sonntag und Montag. Erste Ausläufer werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagvormittag an der Nordsee zu spüren sein. Im Laufe des Tages breitet sich «Sabine» dann wohl mit schwerem Sturm und einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte Deutschlands aus.

Weitere Rückkehrer aus China erwartet - Unterkunft in Berlin

BERLIN (dpa) - In Berlin werden am Sonntag etwa 20 deutsche Staatsbürger aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan erwartet. «Die Bundesregierung hat entschieden, weitere Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Wuhan in Berlin landen zu lassen», sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Samstag. Die Rückkehrer sollen am Sonntag mit einer Sondermaschine auf dem abgeschirmten militärischen Teil des Flughafens Berlin-Tegel landen. Wann die Maschine in Berlin landen soll, war zunächst noch unklar.

Südafrika übernimmt den Vorsitz der Afrikanischen Union

ADDIS ABEBA (dpa) - Rund 50 Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union (AU) treffen sich am Sonntag (10.00 Uhr) zu ihrem jährlichen Gipfel. Bei der zweitägigen Versammlung in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba wird Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa den AU-Vorsitz vom ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi übernehmen.

Nach jahrelang schwelendem Konflikt Parlamentswahlen in Kamerun

JAUNDE (dpa) - Nach einer langen Phase politischer Instabilität mit zahlreichen Toten und Vertriebenen finden am Sonntag (8.00 MEZ) im westafrikanischen Staat Kamerun Parlaments- und Kommunalwahlen statt. In der früheren deutschen Kolonie bewerben sich rund 30 Parteien um die 180 Sitze in der neuen Nationalversammlung, deren Neubesetzung wegen der Unruhe im Lande um 18 Monate verschoben worden war.

Schweizer stimmen über bezahlbares Wohnen und Diskriminierungen ab

BERN (dpa) - Über mehr Engagement für bezahlbares Wohnen und ein Verbot der Diskriminierung von Homo- und Bisexuellen wird am Sonntag in der Schweiz per Volksabstimmung entschieden. Für das Diskriminierungsverbot aufgrund der sexuellen Orientierung wird mit einem deutlichen Ja gerechnet.

Bundesliga: Top-Spiel in München, Derby in Mönchengladbach

BERLIN (dpa) - Ein Spitzenspiel und ein Derby: Der 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga schließt am Sonntag mit zwei brisanten Partien. Zunächst empfängt am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) Borussia Mönchengladbach den rheinischen Rivalen 1. FC Köln. Am frühen Abend (18.00 Uhr/Sky) spielt dann Rekordmeister FC Bayern München gegen Verfolger RB Leipzig - die Bayern (42 Punkte) wollen ihre Tabellenführung ausbauen, die Sachsen (41) eben jene erobern.