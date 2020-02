Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.20

Leipziger zur Oberbürgermeisterwahl aufgerufen

LEIPZIG (dpa) - Etwa 470.000 Leipziger können am Sonntag (ab 8.00 Uhr) ihren Oberbürgermeister für die nächsten sieben Jahre wählen. Auch Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD), bereits seit 2006 Rathauschef in der sächsischen Großstadt, tritt zum dritten Mal an. Jung ist derzeit auch Präsident des Deutschen Städtetages. Erhält im ersten Wahlgang keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen, gibt es am 1. März einen zweiten Wahlgang.

«Joker» und «1917» sind Favoriten bei den Britischen Filmpreisen

LONDON (dpa) - Das Kriegsepos «1917» von Regisseur Sam Mendes und das Comic-Drama «Joker» von Todd Phillips sind die Favoriten bei den als BAFTAs bekannten Britischen Filmpreisen, die am Sonntag in London verliehen werden. «1917», bereits mit dem Golden Globe als Bestes Filmdrama prämiert, wurde für neun BAFTAs nominiert, darunter in den Kategorien Bester Film und Herausragender Britischer Film.

Zweite Staffel von «Bad Banks» feiert Premiere in der Paulskirche

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Serienpremiere an historischer Stätte: Die zweite Staffel der TV-Serie «Bad Banks» wird am Sonntag (17.00 Uhr) in der Frankfurter Paulskirche gezeigt. Erwartet werden zahlreiche Darsteller und Darstellerinnen, darunter Paula Beer und Désirée Nosbusch. Die Serie ist ab 6. Februar auf Arte und wenige Tage später im ZDF zu sehen. In der Mediathek sind die neuen Folgen bereits abrufbar.

Kampf gegen Abstieg: Köln und Paderborn brauchen wichtige Punkte

BERLIN (dpa) - In den beiden Sonntagspartien der Fußball-Bundesliga geht es für den 1. FC Köln und den Tabellenletzten SC Paderborn um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die Kölner empfangen den SC Freiburg (15.30 Uhr), Paderborn könnte mit einem Sieg im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (18.00 Uhr) auf den Relegationsrang springen.

Deutsche Skirennfahrer in Garmisch im Super-G gefordert

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Gestärkt durch den Abfahrtssieg von Thomas Dreßen gehen die deutschen Skirennfahrer am Sonntag beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen im Riesenslalom (10.30 Uhr) an den Start. Die größte Chance auf eine vordere Platzierung hat Stefan Luitz - er ist aber nicht in Topform und zeigte zuletzt durchwachsene Leistungen. Außer ihm sind noch drei weitere Deutsche dabei.

Djokovic strebt achten Australian-Open-Titel an

MELBOURNE (dpa) - Novak Djokovic will am Sonntag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) seinen achten Titel bei den Australian Open der Tennisprofis gewinnen. Der Vorjahressieger trifft im Endspiel auf den Österreicher Dominic Thiem. Der Weltranglisten-Fünfte Thiem geht als Außenseiter ins Finale und hofft auf seinen ersten Titel bei einem der wichtigsten vier Turniere.