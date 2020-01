Von: Redaktion DER FARANG | 19.01.20

Schlüsselfiguren im Libyen-Konflikt treffen sich in Berlin

BERLIN (dpa) - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen kommen am Sonntag (13.30 Uhr) Akteure rund um den Libyen-Konflikt im Bundeskanzleramt in Berlin zusammen. Ziel der Konferenz mit Vertretern aus mehr als zehn Ländern ist, die jüngst vereinbarte Feuerpause zu festigen und eine konsequente Durchsetzung des Waffenembargos für das Bürgerkriegsland zu vereinbaren. Erwartet werden unter anderem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Außenminister Mike Pompeo.

Bayern trifft auf Klinsmanns Hertha

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern München startet am Sonntag (15.30 Uhr) mit einem Auswärtsduell bei Hertha BSC in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Für Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann, der den Rekordmeister von 2008 bis 2009 trainierte, ist es das erste Duell mit seinem Ex-Club. Für die Münchner geht es um eine gute Position im Kampf um die Toppositionen. Hertha will den Abstand zur Abstiegszone vergrößern.

Biathlon-Finale in Ruhpolding - Skispringer Geiger will Gelb sichern

RUHPOLDING (dpa) - Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding stehen am Sonntag die zwei abschließenden Verfolgungsrennen auf dem Programm. Zunächst starten um 12.15 Uhr die Frauen, dann folgt das Männer-Jagdrennen. Beim Slalom in Wengen will Linus Straßer wieder mal in die Top 10, während beim Parallel-Riesenslalom in Sestriere Viktoria Rebensburg auf einen Podestplatz hofft. Für den Weltcup- Gesamtführenden Karl Geiger geht es beim Skisprung-Heimweltcup in Titisee-Neustadt darum, sein Gelbes Trikot zu verteidigen. Gefordert ist auch Olympiasieger Francesco Friedrich im Viererbob in Innsbruck-Igls. Auch im Langlauf und Rodeln stehen Weltcups an.