Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.19

Initiator Demnig verlegt 75.000. Stolperstein

MEMMINGEN (dpa) - In Deutschland und zahlreichen weiteren Ländern Europas wird mit den sogenannten Stolpersteinen an die Opfer der Nazi-Diktatur erinnert. Nun will der Initiator des Projekts, der Künstler Gunter Demnig, am Sonntag (11.00 Uhr) in Memmingen den 75.000. Stolperstein verlegen. Die Steine werden mit einer kleinen Messingplatte versehen, die biografische Angaben über die Opfer enthalten. Dann werden die Stolpersteine vor den früheren Wohnhäusern der Verfolgten des Naziregimes in den Bürgersteig eingelassen.

Vierschanzentournee startet in Oberstdorf - Kobayashi Favorit

OBERSTDORF (dpa) - Die 68. Vierschanzentournee beginnt am Sonntag in Oberstdorf. Auf der Schattenbergschanze rechnet sich ab 17.30 Uhr (ARD und Eurosport) aus dem deutschen Skisprung-Team vor allem Karl Geiger etwas aus. Der Lokalmatador zeigte in der Qualifikation mit einem Sprung auf 132 Meter bereits sein Können. Noch besser waren im Team von Bundestrainer Stefan Horngacher Stephan Leyhe als Dritter und Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler als Fünfter. Top-Favorit ist Ryoyu Kobayashi aus Japan.

Viertelfinal-Begegnungen bei Darts-Weltmeisterschaft in London

LONDON (dpa) - Viertelfinal-Zeit bei der Darts-Weltmeisterschaft in London: Am Sonntag werden alle vier Partien in der Runde der letzten Acht ausgetragen. Am Nachmittag stehen die ersten beiden Spiele an, am Abend greifen dann auch die beiden Topfavoriten Michael van Gerwen und Gerwyn Price ins Geschehen ein.