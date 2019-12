Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.19

Kroatien wählt Präsidenten

ZAGREB (dpa) - In Kroatien sind am Sonntag rund 3,9 Millionen Bürger zur Wahl des künftigen Staatsoberhaupts aufgerufen. In letzten Umfragen lagen die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic und ihr sozialdemokratischer Herausforderer Zoran Milanovic praktisch gleichauf vorne. Der parteilose Nationalist Miroslav Skoro folgte mit etwas Rückstand. Die anderen acht Kandidaten landeten abgeschlagen dahinter. Da voraussichtlich kein Kandidat auf mehr als die Hälfte der Stimmen kommen wird, dürfte es am 5. Januar zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten kommen.

Neuer Schlichtungsversuch zwischen Lufthansa und Ufo

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihrer Kabinengewerkschaft Ufo starten die Schlichter einen neuen Anlauf für eine Lösung. Ex-Arbeitsagentur-Chef Frank-Jürgen Weise und der frühere brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) haben die Tarifparteien für Sonntag zu einem neuerlichen Schlichtungsvorgespräch nach Frankfurt eingeladen.

Bahnreisende in Frankreich müssen mit Störungen rechnen

PARIS (dpa) - Wegen eines Streiks gegen die Rentenreform müssen sich Bahnreisende in Frankreich am Sonntag auf erhebliche Störungen einstellen. Auch der Zugverkehr von und nach Deutschland sei betroffen, teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF mit. Im Land fährt im Schnitt nur etwa die Hälfte der Hochgeschwindigkeitszüge TGV. Die Proteste gegen die Rentenreform der französischen Mitte-Regierung dauern seit rund zweieinhalb Wochen an.

Frankfurt und Düsseldorf wollen Negativtrend in Bundesliga stoppen

DÜSSELDORF (dpa) - Zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga wollen die Traditionsclubs Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf ihre Negativtrends stoppen. Die Frankfurter treten am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) nach zuletzt sechs sieglosen Spielen beim Schlusslicht SC Paderborn an. Düsseldorf ist ebenfalls seit sechs Partien ohne Sieg und empfängt zuvor (15.30 Uhr/Sky) Union Berlin, das mit schon jetzt 20 Punkten als bester Aufsteiger eine überraschend gute Hinrunde verbuchen kann.

Biathleten gehen optimistisch in Massenstart

BERLIN (dpa) - In den letzten Biathlon-Rennen des Jahres stehen in Le Grand-Bornand die Massenstart-Wettkämpfe auf dem Programm. Überraschend in Frankreich mit dabei ist Janina Hettich vom SC Schönwald. Neben der 23-Jährigen stehen noch Weltmeisterin Denise Herrmann und Franziska Preuß im Feld der besten 30 für das Rennen am Sonntag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport). Im Männer-Massenstart (12.10 Uhr) sind mit Benedikt Doll, Olympiasieger Arnd Peiffer, Johannes Kühn, Philipp Horn und Ex-Weltmeister Simon Schempp gleich fünf deutsche Skijäger am Start.

Duell mit Labanauskas: Hopp will deutsche Premiere bei Darts-WM

LONDON (dpa) - Max Hopp will am Sonntag als erster deutscher Darts-Spieler der Geschichte ins WM-Achtelfinale einziehen. Der 23 Jahre alte Hesse bekommt es in der dritten Runde (14.45 Uhr/Sport1 und DAZN) mit dem Litauer Darius Labanauskas zu tun. Hopp liegt in der Weltrangliste knapp 60 Plätze vor seinem Rivalen und geht deshalb als Favorit in das Duell. Bisher hat der «Maximiser» beide Vergleiche mit Labanauskas für sich entschieden. Neben der deutschen Nummer eins hat auch Debütant Nico Kurz mit zwei Siegen die dritte Runde erreicht. Er spielt am Montag (13.30 Uhr) gegen den Engländer Luke Humphries.