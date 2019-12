Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.19

«Sportler des Jahres» werden im Baden-Badener Kurhaus gekürt Foto - Archiv

BADEN-BADEN (dpa) - Zum 73. Mal werden am Sonntag die deutschen «Sportler des Jahres» gekürt. Bei der Gala im Kurhaus von Baden-Baden (17.30/ZDF-Aufzeichnung von 22.15 Uhr an) werden die Nachfolger von Tennis-Ass Angelique Kerber, Triathlon-Weltmeister Patrick Lange und der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bekannt gegeben.

Nach Europa-Aus: Gladbach in der Liga gegen Wolfsburg gefordert

WOLFSBURG (dpa) - Drei Tage nach dem Aus in der Europa League ist Borussia Mönchengladbach wieder in der Fußball-Bundesliga gefordert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose muss am Sonntag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg antreten. Die Borussia war am Donnerstag durch ein 1:2 gegen Basaksehir Istanbul aus der Europa League ausgeschieden, Wolfsburg hat dagegen die nächste Runde erreicht.

Biathleten wollen nach Debakel Besserung - Zwei Slalom-Weltcups

HOCHFILZEN (dpa) - Nach dem bisherigen Weltcup-Debakel kann es für die deutschen Biathleten nur besser werden. Allerdings müsste Weltmeisterin Denise Herrmann in der Verfolgung am Sonntag (12.00 Uhr/jeweils ARD und Eurosport) als beste Deutsche schon 1:28 Minuten aufholen. Alle jagen Sprintsiegerin Dorothea Wierer aus Italien. Für die Männer steht um 14.00 Uhr der Mannschafts-Wettbewerb auf dem Programm.