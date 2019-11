Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.19

Papst in Nagasaki und Hiroshima - Appell gegen atomares Wettrüsten

TOKIO (dpa) - Papst Franziskus will sich bei seinem Besuch in den japanischen Städten Nagasaki und Hiroshima am Sonntag gegen den Einsatz von Atomwaffen aussprechen. Damit möchte das Katholiken-Oberhaupt eine Kehrtwende beim weltweiten Wettrüsten bewirken. Die beiden Städte wurden im Zweiten Weltkrieg von zwei Atombomben verwüstet, mehr als 200.000 Menschen starben. Zunächst wird Franziskus in Nagasaki eine Botschaft gegen Nuklearwaffen und das Aufrüsten mit Massenvernichtungswaffen an die Welt richten. Nach einer Messe im Baseballstadion von Nagasaki fliegt der Papst weiter nach Hiroshima.

Rumänen wählen neues Staatsoberhaupt

BUKAREST (dpa) - In Rumänien entscheiden die Wähler am Sonntag in einer Stichwahl, wer für die nächsten fünf Jahre Staatspräsident wird. Als Favorit gilt Amtsinhaber Klaus Iohannis. Der 60-Jährige wird von der bürgerlichen Regierungspartei PNL unterstützt. Er hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen die mit Abstand meisten Stimmen bekommen. Seine Gegenkandidatin ist die Sozialdemokratin Viorica Dancila, Vorsitzende der Oppositionspartei PSD.

Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation vor Abschluss

SCHWERIN (dpa) - Die Jusos schließen mit weiteren Antragsberatungen am Sonntag (9.00 Uhr) ihren Bundeskongress in Schwerin ab. Zu Beginn des dreitägigen Treffens hatten die knapp 300 Delegierten Juso-Chef Kevin Kühnert mit 88,6 Prozent für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Das ist eines der besten Wahlergebnisse in der Geschichte der SPD-Nachwuchsorganisation. Unter dem Beifall der Delegierten hatte Kühnert die Grundsatzkritik an der großen Koalition aus SPD und Union erneuert und für ein rot-rot-grünes Bündnis geworben.

Hertha kämpft gegen Abwärtstrend - Beierlorzer-Debüt in Hoffenheim

BERLIN (dpa) - Abstiegskampf oder Tabellenmittelfeld: Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga kämpfen der FC Augsburg und Hertha BSC gegen den Sturz in die Abstiegszone. Beim Gastspiel in der Fuggerstadt droht den Berlinern am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) die vierte Liga-Niederlage in Folge. Der Hauptstadtclub steht nur einen Zähler vor den Schwaben und könnte in die Abstiegszone abrutschen. Im zweiten Sonntagsspiel (18.00 Uhr/Sky) gibt Achim Beierlorzer sein Debüt auf der Trainerbank von Mainz 05 beim Gastspiel in Hoffenheim.

BVB droht turbulente Jahreshauptversammlung - Trainer-Frage im Fokus

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund droht eine turbulente Jahreshauptversammlung. Nach den beiden schwachen Partien der Mannschaft in München (0:4) und gegen den SC Paderborn (3:3) wird erwartet, dass die Mitglieder des Revierclubs am Sonntag (11.00 Uhr) ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Im Mittelpunkt der jährlichen Versammlung dürfte der Auftritt von Hans-Joachim Watzke stehen. Schließlich will sich der Geschäftsführer im Beisein der Mannschaft zur sportlichen Lage und zur Zukunft von Trainer Lucien Favre äußern.

Erstes Skisprung-Einzel in Wisla

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Markus Eisenbichler und die weiteren deutschen Skispringer greifen am Sonntag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) nach dem ersten Einzelsieg dieses Weltcup-Winters. Beim Springen von der Großschanze im polnischen Wisla zählen vor allem Eisenbichler und sein Zimmerkollege Karl Geiger zum engsten Favoritenkreis. Der erste Slalom der Saison bei den Alpinen findet am Sonntag (10.15/13.15 Uhr) im finnischen Levi statt. Beim Rodeln in Innsbruck stehen der Männer-Einsitzer und die Teamstaffel auf dem Programm.