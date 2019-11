Von: Redaktion DER FARANG | 17.11.19

Grüne beenden Parteitag mit Klima- und Wirtschaftsdebatte

BIELEFELD (dpa) - Mit Beschlüssen zur Wirtschaftspolitik und zum Klimaschutz beenden die Grünen am Sonntag (ab 9.00 Uhr) ihren Bundesparteitag in Bielefeld. Dabei dürfte es einige kontroverse Debatten und Abstimmungen geben - etwa zur Höhe des CO2-Preises oder ob Grüne Gesetzen zustimmen sollen, die von einem Kohleausstieg nach dem Jahr 2030 ausgehen. Auch zum Thema Wirtschaft sind Abstimmungen angekündigt.

Kabinett trifft sich zu Klausurtagung in Meseberg

MESEBERG/BERLIN (dpa) - Das Kabinett kommt am Sonntag (15.45 Uhr) zu einer Klausurtagung im Gästehaus der Bundesregierung in Meseberg zusammen. Schwerpunkt ist der digitale Wandel. So will die Regierung eine umfassende Strategie erarbeiten, wie beim schnellen Mobilfunk «weiße Flecken» vor allem auf dem Land geschlossen werden können.

Autoritäres Weißrussland wählt neues Parlament

MINSK (dpa) - In der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Weißrussland (Belarus) sind am Sonntag rund 6,9 Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Das Land, das als einziges auf dem europäischen Kontinent noch die Todesstrafe vollstreckt, gilt als letzte Diktatur Europas. Präsident Alexander Lukaschenko will mit der vorgezogenen Abstimmung seine Macht festigen, bevor er sich 2020 selbst der Wiederwahl stellt.

30 Jahre Odenthal: ARD zeigt Jubiläums-«Tatort» mit Ulrike Folkerts

LUDWIGSHAFEN (dpa) - Zum 30. Jubiläum der dienstältesten «Tatort»-Kommissarin Lena Odenthal zeigt das Erste am Sonntag (20.15 Uhr) den Krimi «Die Pfalz von oben». Die Schauspielerin Ulrike Folkerts (58) ist seit Oktober 1989 in ihrer Rolle als Ermittlerin in Ludwigshafen zu sehen. Für den Jubiläumsfilm schließt der Südwestrundfunk (SWR) an den 28 Jahre alten Krimi «Tod im Häcksler» an.

Deutsche U21 strebt zum Jahresabschluss dritten Quali-Sieg an

FREIBURG (dpa) - Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel der EM-Qualifikation will die deutsche U21-Nationalmannschaft ihr Fußball-Jahr 2019 beenden. Gegner der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz ist am Sonntag (16.00 Uhr) in Freiburg Belgien.

Vettel aus Reihe eins ins 100. Rennen für Ferrari

SÃO PAULO (dpa) - Sebastian Vettel startet am Sonntag (18.10 Uhr/Sky und RTL) aus der ersten Reihe in den Großen Preis von Brasilien. Der viermalige Formel-1-Weltmeister musste sich in der Qualifikation zu seinem 100. Rennen für Ferrari nur dem niederländischen Red-Bull-Piloten Max Verstappen geschlagen geben. Der sechsmalige Weltmeister Lewis Hamilton wurde Dritter. Er wird die zweite Startreihe zusammen mit seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas bilden.

Tsitsipas und Thiem überraschend im Endspiel der ATP Finals

LONDON (dpa) - Der Österreicher Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas aus Griechenland bestreiten am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) das Überraschungs-Endspiel bei den ATP Finals in London. Thiem setzte sich bei dem Turnier der besten acht Tennisspieler des Jahres im Halbfinale gegen Titelverteidiger Alexander Zverev aus Hamburg durch. Tsitsipas bezwang den Schweizer Roger Federer.