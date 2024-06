Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.06.24 | Überblick

Gottesdienst zum Abschluss des Katholikentags

ERFURT: Mit einem großen Gottesdienst (10.00 Uhr) geht der 103. Katholikentag am Sonntag in Erfurt zu Ende. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, wird die Feier auf den Stufen vor dem imposanten Dom der Thüringer Landeshauptstadt leiten.

Gedenkfeier erinnert an ermordeten CDU-Politiker Walter Lübcke

KASSEL: Vor fünf Jahren erschoss der Rechtsextremist Stephan E. den damaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Am Sonntag wird mit einer Gedenkfeier in der Kasseler Martinskirche an den CDU-Politiker erinnert (10.30 Uhr). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dabei als Ehrengast reden.

Nach Skandalvideo - Demonstration gegen Rassismus auf Sylt geplant

WESTERLAND: Rund eine Woche nach dem Bekanntwerden eines Skandalvideos aus einer Bar auf Sylt ruft ein Bündnis zu einer Demonstration gegen Rassismus und Rechtsextremismus in Westerland auf. Der Veranstalter erwartet am Sonntag (15.00 Uhr) nach Angaben der Polizei 600 bis 800 Teilnehmer.

Historische Mega-Wahl: Mexikaner stimmen ab

MEXIKO-STADT: Mexiko steht vor einer historischen Präsidentenwahl: Bei der Abstimmung am Sonntag wird allen Prognosen zufolge erstmals eine Frau in das höchste Staatsamt gewählt. Regierungskandidatin Claudia Sheinbaum galt in Umfragen als Favoritin vor der Oppositionskandidatin Xóchitl Gálvez. Einem dritten Präsidentschaftskandidaten werden keine Chancen eingeräumt.

Öl-Koalition Opec+ berät über Verlängerung von Produktionslimits

WIEN/RIAD: Nach zuletzt rückläufigen Ölpreisen beraten die Produktionsländer der Gruppe Opec+ am Sonntag online über die Fortführung ihrer restriktiven Förderpolitik. Analysten erwarten, dass 8 der rund 20 Mitglieder ihre bisherigen freiwilligen Angebotskürzungen zumindest bis in die zweite Jahreshälfte ausdehnen.

Scholz bei Konferenz zum Wirtschaftsstandort Ostdeutschland erwartet

BAD SAAROW: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird zum Auftakt des Ostdeutschen Wirtschaftsforums (OWF) an diesem Sonntag (14.00 Uhr) in Bad Saarow südöstlich von Berlin erwartet. Unternehmensmanager und die Spitzen von Verbänden diskutieren mit Politikern über die Folgen des Strukturwandels am Wirtschaftsstandort Ostdeutschland. Die dreitägige Konferenz fällt in eine Zeit anhaltender Wirtschaftsschwäche und großer Unsicherheiten für Unternehmen.