Von: Redaktion DER FARANG | 27.10.19

Thüringen wählt neuen Landtag - knappes Ergebnis erwartet

ERFURT (dpa) - In Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Deutschlands erste rot-rot-grüne Landesregierung unter Führung der Linkspartei will dabei ihre Mehrheit verteidigen. Umfragen sehen zwar die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow mit 28 bis 30 Prozent vorn. Für das gemeinsame Bündnis mit SPD und Grünen würde es jedoch den letzten Wahlumfragen zufolge nicht mehr reichen. Laut den Erhebungen könnte Thüringen auf eine Patt-Situation und eine äußerst schwierige Regierungsbildung zusteuern.

Präsidentenwahl in Argentinien: Machtwechsel zeichnet sich ab

BUENOS AIRES (dpa) - Mitten in einer schweren Wirtschaftskrise wählt Argentinien am Sonntag einen neuen Präsidenten. Der linke Oppositionskandidat Alberto Fernández (60) kann Umfragen zufolge auf rund 50 Prozent der Stimmen und einen Vorsprung von etwa 20 Prozentpunkten auf den Amtsinhaber hoffen, den konservativen Mauricio Macri (60). Damit dürfte Macris Vorgängerin Cristina Kirchner, die im Tandem mit Fernández antritt, neue Vizepräsidentin des südamerikanischen Landes werden. Gegen die 66-Jährige laufen mehrere Verfahren wegen Korruptionsvorwürfen, als Senatorin genießt sie derzeit Immunität.

Uruguay wählt Nachfolger des Sozialisten Tabaré Vázquez

MONTEVIDEO (dpa) - Nach drei linken Regierungen wählt Uruguay am Sonntag den Nachfolger des Sozialisten Tabaré Vázquez. Als Favoriten gehen Daniel Martínez (62) vom bisherigen Regierungsbündnis Frente Amplio und Luis Lacalle Pou (46) von der konservativen Partido Nacional ins Rennen.

Rottweiler-Besitzer demonstrieren gegen Kampfhundeverordnung

ROTTWEIL (dpa) - Mehr als 1.000 Besitzer von Rottweiler-Hunden aus ganz Deutschland werden am Sonntag (11.00 Uhr) mit ihren Tieren zu einem Protestmarsch in Rottweil erwartet. Die Teilnehmer wollen damit gegen sogenannte Rasselisten demonstrieren. Diese Listen benennen Hunde, die als gefährlich eingestuft werden, und deren Besitzer bestimmte Auflagen erfüllen müssen. Sie unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Einige Länder werten auch Rottweiler als besonders aggressiv und damit als Kampfhunde.

VfL Wolfsburg will am Sonntag Tabellenspitze übernehmen

WOLFSBURG/MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Der VfL Wolfsburg will am Sonntag in der Fußball-Bundesliga an die Tabellenspitze stürmen. Die vor dem Spieltag auf Tabellenrang zwei rangierenden Niedersachsen empfangen um 15.30 Uhr den Abstiegskandidaten FC Augsburg. Allerdings könnten die noch ungeschlagenen Wolfsburger auch im Falle eines Sieges wenige Stunden später wieder von Borussia Mönchengladbach verdrängt werden, das im 18.00-Uhr-Spiel auf Eintracht Frankfurt trifft.

Luitz deutscher Hoffnungsträger zum Weltcup-Start in Sölden

SÖLDEN (dpa) - Einen Tag nach dem enttäuschenden 13. Platz von Viktoria Rebensburg ruhen die Hoffnungen des Deutschen Skiverbands (DSV) am ersten Weltcup-Wochenende der Saison auf Stefan Luitz. Der 27 Jahre alte Skirennfahrer zählt im Riesenslalom am Sonntag (10.00/13.00 Uhr/ARD, Eurosport und DAZN) in Sölden zum Kreis der Kandidaten für einen Podestplatz. Neben Luitz schickt der DSV noch Fritz Dopfer, Alexander Schmid und Bastian Meisen an den Start.

Vorzeitiger Formel-1-Titel für Hamilton in Mexiko möglich

MEXIKO-STADT (dpa) - Lewis Hamilton kann am Sonntag (20.10 Uhr) in Mexiko vorzeitig zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister werden. Der britische Mercedes-Pilot muss dafür im Autódromo Hermanos Rodríguez 14 Punkte mehr sammeln als sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas.