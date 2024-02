Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 04.02.24 | Überblick

Paris stimmt über höhere Parkgebühren für SUV ab

PARIS: In Paris kann die Bevölkerung an diesem Sonntag über die Einführung höherer Parkgebühren für schwere Stadtgeländewagen abstimmen. Nach dem Plan der Stadtverwaltung soll für sogenannte SUV schon eine Stunde Parken im Zentrum dann 18 Euro statt üblicherweise sechs Euro kosten, in den Außenbezirken zwölf Euro statt vier Euro. Heftige Kritik erntete die Stadtverwaltung schon vor der Abstimmung. Das Argument der Stadt für höhere Gebühren für SUV: Die schweren Karossen sorgten für eine erhöhte Umweltverschmutzung, beanspruchten viel öffentlichen Raum und gefährdeten die Verkehrssicherheit.

Harte Hand gegen Gangs: El Salvadors Präsident strebt Wiederwahl an

SAN SALVADOR: In El Salvador, dem kleinsten mittelamerikanischen Land, stimmen die Wähler an diesem Sonntag über das Präsidentenamt und das Parlament ab. Wegen seines harten Vorgehens gegen kriminelle Banden steht der umstrittene Staatschef Nayib Bukele allen Umfragen zufolge vor einer sicheren Wiederwahl. Im Kampf gegen Gangs herrscht in dem Land seit fast zwei Jahren der Ausnahmezustand. Mehr als 75.000 mutmaßliche Bandenmitglieder wurden bereits festgenommen.

Piloten der Lufthansa-Tochter Discover streiken ab Sonntag

FRANKFURT/MAIN: Passagiere der Lufthansa-Tochter Discover Airlines müssen sich am Sonntag und Montag teils auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Piloten dazu aufgerufen, ab dem frühen Sonntagmorgen bis einschließlich Montagabend ihre Arbeit niederzulegen. Von Frankfurt aus sollten während des Streiks voraussichtlich 90 Prozent der geplanten Kurz- und Mittelstreckenflüge stattfinden, teilte die Fluggesellschaft am Samstag auf dpa-Anfrage mit

Neue Leverkusener A1-Rheinbrücke wird freigegeben

LEVERKUSEN: Die neue Leverkusener Autobahnbrücke wird am Sonntag (13.00 Uhr) offiziell für den Verkehr freigegeben. Zur Eröffnung des ersten Teilstücks werden der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der Parlamentarische Staatssekretär Oliver Luksic aus dem Bundesverkehrsministerium sowie NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) erwartet. Nach der Freigabe soll der Verkehr in beiden Richtungen auf jeweils drei verengten Spuren fließen. Erstmals seit zehn Jahren dürfen auch wieder schwere Lastwagen an dieser Stelle über den Rhein fahren.

Wellbrock bei WM im Freiwasser als Titelverteidiger gefordert

DOHA: Florian Wellbrock will wieder Weltmeister werden. Der 26-Jährige greift an diesem Sonntag im Freiwasserschwimmen ins Geschehen bei den Weltmeisterschaften in Doha ein. Wellbrock startet im Rennen über zehn Kilometer (8.30 Uhr/MEZ) als Titelverteidiger. Auch sein Teamkollege Oliver Klemet, der bei der vergangenen WM Bronze gewonnen hatte, zählt zu den Medaillenkandidaten.

Union bei strauchelnden Leipzigern, Wolfsburg gegen Hoffenheim

BERLIN: Zum Abschluss des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga kann sich der 1. FC Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim zuletzt strauchelnden Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig weitere Luft im Abstiegskampf verschaffen. Leipzig wartet in diesem Jahr noch auf die ersten Punkte. Zuvor (15.30 Uhr/DAZN) ist die TSG Hoffenheim beim VfL Wolfsburg gefordert. Beide Vereine trennen nur drei Punkte und beide Teams haben in diesem Jahr noch nicht gewonnen.