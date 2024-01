Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 21.01.24 | Überblick

Erneut bundesweit Proteste gegen Rechtsextremismus erwartet

BERLIN: Bundesweit werden am Sonntag erneut Tausende Menschen bei Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus erwartet. In München rechnet die Polizei mit bis zu 25.000 Menschen. In Köln erwartet das aus mehr als 50 Parteien, Organisationen und Initiativen bestehende Bündnis «Köln stellt sich quer» rund 10.000 Teilnehmer. In Berlin ist am Nachmittag (16.00 Uhr) ein Protest vor dem Bundestag geplant. Dazu aufgerufen hat ein breites Bündnis unterschiedlicher Organisationen. Laut Polizei sind 1000 Teilnehmer angemeldet. Auch in vielen weiteren deutschen Städten sind Kundgebungen und Demonstrationen geplant, unter anderem in Chemnitz, Dresden und Neubrandenburg. In Cottbus wird Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bei einer Demonstration am Vormittag (11.00 Uhr) erwartet.

Bayern empfängt beim Bundesliga-Klassiker Werder Bremen

BERLIN: Der FC Bayern München will am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) seine Jagd auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen fortsetzen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister strebt nach dem 3:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim auch einen Heimsieg gegen Werder Bremen an. Im zweiten Erstliga-Spiel des Tages empfängt Borussia Mönchengladbach den FC Augsburg (17.30 Uhr/DAZN).

Djokovic strebt in Melbourne ins Viertelfinale

MELBOURNE: Novak Djokovic strebt bei den Australian Open an diesem Sonntag ins Viertelfinale. Der Weltranglisten-Erste bekommt es im zweiten Spiel nach 2.00 Uhr (MEZ/Eurosport) mit dem französischen Tennis-Profi Adrian Mannarino zu tun. Bei den Damen trifft die bislang dominant aufspielende Aryna Sabalenka aus Belarus auf die Amerikanerin Amanda Anisimova.

WM-Generalprobe der Biathleten endet mit zwei Massenstart-Rennen

ANTHOLZ: Mit den beiden Massenstart-Wettkämpfen im italienischen Antholz findet die Generalprobe für die Biathlon-Weltmeisterschaft ihren Abschluss. Die Männer, bei denen die Norweger als Favoriten starten, eröffnen den Sonntag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) mit einem Rennen über 15 Kilometer, die Frauen sind über 12,5 Kilometer im Einsatz (14.45 Uhr).