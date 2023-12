Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 03.12.23 | Überblick

Leverkusen fordert im Topspiel Dortmund

BERLIN: Bayer Leverkusen kann in der Fußball-Bundesliga seinen Vorsprung nach der Spielabsage von Verfolger FC Bayern München ausbauen. Die noch ungeschlagene Werkself steht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zu Hause im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund aber vor einer schweren Aufgabe. Bayer hatte sich zwar am Donnerstag vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale der Europa League gesichert, aber auch der BVB ist nach dem 3:1-Erfolg bei der AC Mailand in der Champions League voller Selbstvertrauen.

Preuß und Nawrath beim Biathlon-Weltcup im Gelben Trikot

ÖSTERSUND: Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups im schwedischen Östersund starten gleich zwei Deutsche als Gesamtweltcup-Führende in die Verfolgungsrennen. Am Sonntag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) trägt zunächst Franziska Preuß erstmals in ihrer Laufbahn das begehrte Leibchen im Jagdrennen der Frauen. Zwei Stunden später ist Philipp Nawrath bei den Männern der Gejagte. Der 30-jährige Bayer gewann am Samstag überraschend den Sprint und verdrängt durch seinen ersten Karrieresieg Teamkollege Roman Rees von der Weltcup-Spitze.