Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 19.11.23 | Überblick

Kontinuität oder Kehrtwende: Argentinien wählt neuen Staatschef

BUENOS AIRES: Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise wählen die Argentinier einen neuen Präsidenten. Bei der Stichwahl am Sonntag tritt Wirtschaftsminister Sergio Massa von den regierenden Peronisten gegen den libertären Populisten Javier Milei an. In den jüngsten Umfragen lagen beide fast gleich auf.

Gedenkstunde zum Volkstrauertag mit schwedischer Kronprinzessin

BERLIN: Mit einer Gedenkstunde im Berliner Bundestag wird an diesem Sonntag (13.30 Uhr) an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Die Gedenkrede soll in diesem Jahr Kronprinzessin Victoria von Schweden halten. Besondere Themen des diesjährigen Volkstrauertags sind 70 Jahre Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die deutsch-schwedische Geschichte und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Leclerc startet von Pole in die Las-Vegas-Show der Formel 1

LAS VEGAS: Ferrari-Pilot Charles Leclerc will sich den Sieg bei der Formel-1-Neuauflage in Las Vegas sichern. 41 Jahre nach dem letzten Grand Prix in der US-amerikanischen Glücksspielhochburg startet der Monegasse am Sonntag (7.00 Uhr MEZ/Sky) von der Pole Position in das vorletzte Saisonrennen.