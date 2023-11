Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 12.11.23 | Überblick

Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland beginnt

ULM: Das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) kommt am Sonntag (9.30 Uhr) zu seiner Jahrestagung in Ulm zusammen. Die sogenannte Synode besteht aus 128 Mitgliedern. Sie beraten bis Mittwoch über politische und gesellschaftliche Fragen und beschließen den Haushalt sowie Kirchengesetze. Am ersten Tag steht der Bericht der Ratsvorsitzenden der EKD, Annette Kurschus, im Mittelpunkt, wie ein Kirchensprecher sagte. Am Dienstag wird unter anderem die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt innerhalb der Evangelischen Kirche Thema sein.

AfD-Kandidat und Parteiloser in Stichwahl um Landratsamt

LÜBBEN: Die Landratswahl im südbrandenburgischen Dahme-Spreewald wird am Sonntag zwischen einem AfD-Kandidaten und einem parteilosen Bewerber entschieden. Bei der Wahl treten der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré und der Zeuthener Bürgermeister Sven Herzberger gegeneinander an. Im ersten Wahlgang am 8. Oktober erhielt keiner der Bewerber die absolute Mehrheit. Beide kamen auf jeweils rund 35 Prozent der Stimmen, wobei der AfD-Bewerber knapp vorn lag. Die Amtszeit des neuen Landrats beginnt am 1. März 2024.

Leverkusen möchte mit Sieg gegen Union zurück auf Rang eins

BERLIN: Bayer Leverkusen will an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Bayern München wieder von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verdrängen. Die Leverkusener empfangen am elften Spieltag den nach einer Niederlagenserie in die Abstiegszone gerutschten 1. FC Union Berlin. Anschließend (17.30 Uhr/DAZN) ist Werder Bremen Gastgeber für Eintracht Frankfurt. Zum Abschluss des Spieltages (19.30 Uhr/DAZN) erwartet RB Leipzig den SC Freiburg.

Wetter: Erneut Bangen am Matterhorn - Damen-Slalom in Levi

ZERMATT-CERVINIA/LEVI: Nach der Absage der ersten Abfahrt am Matterhorn droht den alpinen Skirennfahrern an diesem Sonntag die nächste Enttäuschung. Auch das zweite Weltcup-Rennen in Zermatt-Cervinia (11.30 Uhr/BR und Eurosport) könnte von den Organisatoren und dem Ski-Weltverband Fis gestrichen werden, sollten sich die Wettervorhersagen bewahrheiten. Die Frauen können indes fest mit ihrem zweiten Slalom im finnischen Levi (10.00/13.00 Uhr) planen. Nach einem starken zweiten Platz vom Samstag will die deutsche Topfahrerin Lena Dürr erneut das Podest attackieren.

Zweites NFL-Spiel in Frankfurt: Patriots treffen auf Colts

FRANKFURT/MAIN: Im Frankfurter Fußball-Stadion wird ein weiteres Saisonspiel der amerikanischen Football-Liga NFL ausgetragen. Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) spielen die New England Patriots und die Indianapolis Colts gegeneinander. Die Patriots sind zwar sechsmaliger Super-Bowl-Champion, gehören in dieser Saison aber mit bereits sieben Niederlagen zu den schwächeren Teams. Für die Colts wäre ein Sieg mit Blick auf eine Playoff-Teilnahme wichtig.

ATP-Finals: Topfavorit Djokovic trifft auf Becker-Schützling Rune

TURIN: Novak Djokovic beginnt seine Mission Titelverteidigung bei den ATP-Finals gegen Holger Rune. Der Erste der Tennis-Weltrangliste aus Serbien und der von Boris Becker trainierte dänische Jungstar treffen im Pala alpitour von Turin am Sonntag um 21.00 Uhr (Sky) aufeinander. Eröffnet wird der Saisonabschluss der acht besten Tennisprofis des Jahres um 14.30 Uhr (Sky) vom Italiener Jannik Sinner und von Stefanos Tsitsipas aus Griechenland.