Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 05.11.23 | Überblick

Deutscher Karikaturenpreis wird in Bremen verliehen

BREMEN: Wer gewinnt den Deutschen Karikaturenpreis? Die Siegerinnen und Sieger werden am Sonntag (11.00 Uhr) in Bremen ausgezeichnet. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler haben sich an dem Wettbewerb unter dem Motto «Daten sind auch nur Menschen» beteiligt, wie die Veranstalter mitteilten. Die Verleihung der Geflügelten Bleistifte in Gold, Silber und Bronze wird zum 24. Mal im Rahmen einer festlichen Gala organisiert. Zudem soll ein Preis für den Besten Newcomer und ein Publikumspreis verliehen werden.

Stuttgart Favorit gegen Heidenheim - Wolfsburg empfängt Bremen

BERLIN: Mit einem Sieg bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim will sich der VfB Stuttgart in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festsetzen. Die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß sind am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) erneut ohne den verletzten Top-Torjäger Serhou Guirassy auswärts gefordert und wollen es besser machen als beim 2:3 vor einer Woche gegen Hoffenheim. Im Mittelfeldduell empfängt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) außerdem der zuletzt dreimal in der Liga in Serie sieglose VfL Wolfsburg den SV Werder Bremen.

Verstappen will von Pole in São Paulo Rekordserie ausbauen

SÃO PAULO: Weltmeister Max Verstappen will an diesem Sonntag (18.00 Uhr MEZ) seine Rekordserie in dieser Formel-1-Saison ausbauen. Der dreimalige Champion aus den Niederlanden startet von der Pole Position in den Großen Preis von São Paulo. 2019 gelang dem mittlerweile 26 Jahre alten Piloten von Red Bull von Startrang eins auf dem Kurs in Interlagos sein bisher einziger Brasilien-Sieg. Mit einem weiteren Erfolg würde Verstappen seine Rekordserie von bereits 16 Saisonsiegen in diesem Jahr ausbauen.

NFL-Spiel in Frankfurt: Miami fordert Meister Kansas City

FRANKFURT/MAIN: Die amerikanische Football-Liga NFL trägt zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ein Saisonspiel in Deutschland aus. Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) treffen Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins in Frankfurt aufeinander. Beide Mannschaften zählen zu den engsten Titelanwärtern.

Meister FC Bayern empfängt Wolfsburgs Fußballerinnen zum Topspiel

WOLFSBURG: Die Meisterschaftsfavoriten FC Bayern München und VfL Wolfsburg treffen im Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga am Sonntag aufeinander. Der diesjährige Champions-League-Finalist aus Niedersachsen hat als Spitzenreiter vor der Begegnung (15 Uhr/MagentaSport, DAZN und ZDF-Livestream) zwei Punkte Vorsprung vor der TSG 1899 Hoffenheim und den Titelverteidigerinnen aus München.

Handballer mit nächstem EM-Test gegen Ägypten - Frauen gegen Ungarn

MÜNCHEN: Nach dem ersten Aufeinandertreffen am Freitag steht für die deutschen Handballer der nächste EM-Test gegen den Olympia-Vierten Ägypten an. Für die DHB-Auswahl geht es an diesem Sonntag (17.15 Uhr/ZDF) in der Münchner Olympiahalle vor allem darum, Selbstvertrauen für die Heim-Europameisterschaft im Januar zu tanken. Zuvor treffen die Frauen (14.30 Uhr/ZDF Livestream) im Rahmen des «Tag des Handballs» auf Ungarn.