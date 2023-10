Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 29.10.23 | Überblick

Scholz bricht zu dritter Afrika-Reise auf - Erstes Ziel Nigeria

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bricht an diesem Sonntag zur dritten großen Afrika-Reise seit seinem Amtsantritt vor knapp zwei Jahren auf. Erste Station ist Nigeria, das wirtschaftsstärkste und mit mehr als 220 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land des Kontinents.

Uhren werden umgestellt - Die Winterzeit beginnt

BRAUNSCHWEIG: An diesem Sonntag werden die Uhren wieder von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Damit endet die Sommerzeit und ein halbes Jahr lang gilt die Normalzeit, auch Winterzeit genannt. Am 31. März 2024 wird dann wieder an der Uhr gedreht.

Türkei feiert 100. Jahrestag der Staatsgründung

ISTANBUL: Mit Feiern im ganzen Land begeht die türkische Republik an diesem Sonntag ihre Gründung vor 100 Jahren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Abend eine Rede zum Staatsjubiläum halten.

Katholische Weltsynode in Rom geht zu Ende

ROM: Mit einem großen Gottesdienst im Petersdom in Rom geht an diesem Sonntag nach dreieinhalb Wochen die Weltsynode der katholischen Kirche zu Ende. Die Messe wird von Papst Franziskus geleitet. Die Beratungen über die Abschlusserklärung dauerten am Samstag bis in den Abend. Konkrete Beschlüsse wurden nicht erwartet. Nächstes Jahr gibt es im Oktober wieder ein solches Treffen.

Verleihung Deutscher Umweltpreis in Lübeck - Steinmeier erwartet

LÜBECK: Die Klimaforscherin Friederike Otto und die Holzbau-Unternehmerin Dagmar Fritz-Kramer erhalten am Sonntag (11.00 Uhr) in Lübeck den Deutschen Umweltpreis. Zur Vergabe der mit insgesamt 500.000 Euro dotierten Auszeichnung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in der Musik- und Kongresshalle wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) erwartet.

Verstappen kann in Mexiko Siegrekord aufstellen

MEXIKO-STADT: Weltmeister Max Verstappen winkt am Sonntag (21.00 Uhr) beim Großen Preis von Mexiko ein weiterer Formel-1-Rekord. Gewinnt der Red-Bull-Pilot auch das Rennen auf dem Autódromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt, würde er mit dem 16. Saisonsieg seine Bestmarke aus dem vergangenen Jahr übertreffen.

Leverkusen gegen Freiburg gefordert - Dortmund in Frankfurt

BERLIN: Bayer Leverkusen will seine Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga fortsetzen und die Tabellenführung zurückerobern. Die noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Xabi Alonso empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den SC Freiburg in der BayArena. Ebenfalls noch ohne Niederlage ist Borussia Dortmund mit sechs Siegen und zwei Unentschieden. Der BVB von Coach Edin Terzic ist am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auswärts bei Eintracht Frankfurt gefordert und könnte mit einem Sieg wieder nach Punkten mit den Münchnern gleichziehen.