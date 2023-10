Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 22.10.23 | Überblick

Breites Bündnis demonstriert in Berlin gegen Antisemitismus

BERLIN: Ein breites Bündnis verschiedener Organisationen hat für Sonntag (14.00 Uhr) eine Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor in Berlin angekündigt. Daran beteiligen sich auf Initiative der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Parteien und Religionsgemeinschaften genauso wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Kundgebung mit einer Ansprache eröffnen.

Von der Leyen bei Abschluss des Deutschlandtages der Jungen Union

BRAUNSCHWEIG: Beim Abschluss des Deutschlandtages der Jungen Union (JU) am Sonntag (9.00 Uhr) in Braunschweig wird unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet. Zudem soll die belarussische Oppositionsführerin und Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja eine Rede halten. Die JU ist die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. Sie hat nach eigenen Angaben rund 90.000 Mitglieder. JU-Bundesvorsitzender ist seit November vergangenen Jahres Johannes Winkel (31).

Kanzler Scholz zu Einweihung von Dessauer Synagoge erwartet

DESSAU-ROßLAU: Mit der Dessauer Weill-Synagoge soll am Sonntag (11.00 Uhr) das erste nach der Wiedervereinigung neu erbaute jüdische Gotteshaus in Sachsen-Anhalt eingeweiht werden. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werden dazu der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sowie Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) erwartet.

Rechtspopulisten nach Umfragen bei Wahl in der Schweiz vor Zuwachs

BERN: Die Rechtspopulisten sind in der Schweiz weiter auf dem Vormarsch. Bei der Parlamentswahl dürften sie am Sonntag nach Umfragen zulegen. Sie sind bereits seit 20 Jahren stärkste Partei. Die Schweizerische Volkspartei (SVP) dürfte den Erhebungen zufolge rund zwei Punkte zulegen und auf rund 28 Prozent der Stimmen kommen. Bei den Sozialdemokraten, der SP, zeichnet sich auch ein Gewinn ab, auf rund 18 Prozent. Verluste müssen demnach die Grünen und die Grünliberalen erwarten, die vor vier Jahren massiv zugelegt hatten. An der siebenköpfigen Regierung ändert das Wahlergebnis nichts. Sie wird seit Jahrzehnten von den vier größten Parteien gestellt.

Südtirol wählt am Sonntag neues Parlament

BOZEN: In Italiens nördlichster Provinz Südtirol wird an diesem Sonntag ein neues Parlament gewählt. Die autonome Provinz mit Deutsch als Amtssprache wird seit Jahrzehnten ununterbrochen von der Südtiroler Volkspartei (SVP) regiert. Nach den Umfragen wird die SVP weiterhin stärkste Partei bleiben, muss aber mit erheblichen Einbußen rechnen. Als Koalitionspartner kommen künftig wahrscheinlich die beiden Rechtsparteien Fratelli d'Italia und Lega infrage. Nach dem Autonomiestatut muss auch eine italienischsprachige Partei an der Regierung beteiligt sein.

Hohe Inflation und Schuldenberg: Argentinier wählen neuen Staatschef

BUENOS AIRES: Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise wählen die Argentinier einen neuen Präsidenten. Der libertäre Populist Javier Milei geht am Sonntag als Favorit in die Wahl. Er will den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank und viele Ministerien abschaffen sowie die Sozialausgaben kürzen. Der Kandidat der Partei La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran) tritt gegen Wirtschaftsminister Sergio Massa von der linken Unión por la Patria (Union für das Vaterland) und die frühere Innenministerin Patricia Bullrich vom konservativen Oppositionsbündnis Juntos por el Cambio (Gemeinsam für den Wandel) an.

IG Metall legt Kurs und neue Führungsspitze fest

FRANKFURT/MAIN: Die IG Metall legt auf ihrem Gewerkschaftstag ab Sonntag ihren künftigen Kurs fest und wählt einen neuen Vorstand. Am Montag tritt mit Christiane Benner erstmals eine Frau für das Amt der Ersten Vorsitzenden an. Die 55 Jahre alte Soziologin war bislang Stellvertreterin des aus Altersgründen ausscheidenden IG-Metall-Chefs Jörg Hofmann. Zur Eröffnung des an diesem Sonntag (14.00 Uhr) werden die DGB-Chefin Yasmin Fahimi und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Frankfurt erwartet.

«Jugendwort des Jahres» 2023 wird auf Buchmesse verkündet

FRANKFURT/MAIN: Das «Jugendwort des Jahres» wird an diesem Sonntag (16.00 Uhr) erstmals live und im Rahmen der 75. Frankfurter Buchmesse verkündet. Jugendliche hatten die Möglichkeit, im Vorfeld in mehreren Runden über ihr Lieblingswort abzustimmen. Die Liste der zehn nominierten Wörter war zuletzt auf nur noch drei Favoriten verschlankt worden. Neben «goofy» (komisch, tollpatschig) seien auch die Begriffe «NPC» (abwertend gemeint, Abkürzung für «Non-Playable-Character») und «Side Eye» (drückt Verachtung aus) ermittelt worden.

Salman Rushdie erhält Friedenspreis des deutschen Buchhandels

FRANKFURT/MAIN: Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie wird an diesem Sonntag (11.00 Uhr) in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen des Landes. Die Laudatio auf Rushdie hält der Schriftsteller Daniel Kehlmann.

Berliner Pergamonmuseum schließt für mehrere Jahre

BERLIN: Das Berliner Pergamonmuseum öffnet an diesem Sonntag (9.00 Uhr) zum letzten Mal für mehrere Jahre seine Türen. Wegen umfassender Sanierungsarbeiten steht eines der Highlights auf der zum Welterbe zählenden Museumsinsel vor langer Schließung. Auch am letzten Tag wird wieder mit großem Andrang und Warteschlangen gerechnet. Die Zeitfenster sind längst ausgebucht. Mit verlängerten Öffnungszeiten kann das Museum mit dem berühmten Ischtar-Tor oder der Prozessionsstraße von Babylon bis 21 Uhr besucht werden. Für mindestens vier Jahre bleibt es komplett geschlossen.

Köln im Derby gefordert - Debüt für Augsburg-Coach Thorup

BERLIN: Der Tabellenletzte 1. FC Köln ist in der Fußball-Bundesliga im Derby gegen Borussia Mönchengladbach gefordert. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart strebt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den rheinischen Rivalen den ersten Saisonsieg an. Die Borussia kommt bislang auf sechs Punkte aus sieben Partien. Zum Abschluss des achten Spieltags gibt der neue Augsburger Trainer Jess Thorup sein Debüt. Der Däne steht im Duell mit Aufsteiger 1. FC Heidenheim (17.30 Uhr/DAZN) erstmals bei den Augsburgern an der Seitenlinie. Er war in der Länderspielpause auf Enrico Maaßen gefolgt.

Formel 1 in Austin: Verstappen plant Aufholjagd

AUSTIN: Der schon als Weltmeister feststehende Max Verstappen braucht am Sonntag (21.00 Uhr) eine starke Aufholjagd für seinen 15. Sieg in dieser Formel-1-Saison. In den Großen Preis der USA in Austin startet der Niederländer nur als Sechster. Der 26-Jährige hatte nach einem Fahrfehler in der Qualifikation seine Bestzeit verloren. Von der Pole Position beginnt daher Charles Leclerc im Ferrari das Rennen in Texas.