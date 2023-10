Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 15.10.23 | Überblick

Polen wählen neues Parlament - Regierungspartei PiS liegt knapp vorn

WARSCHAU: In Polen sind am Sonntag gut 29 Millionen Bürger zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Laut Umfragen dürfte die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zwar stärkste Kraft bleiben, die absolute Mehrheit aber verfehlen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wäre dann zur Bildung einer Regierung auf die ultrarechte Konfederacja angewiesen.

Erste Frau oder jüngster Präsident: Ecuador wählt neuen Staatschef

QUITO: Inmitten einer schweren politischen und sozialen Krise wählen die Ecuadorianer einen neuen Staatschef. Bei der Stichwahl am Sonntag treten die Linkspolitikerin Luisa González aus dem Lager des wegen Korruption verurteilten Ex-Präsidenten Rafael Correa (2007-2017) und der Bananen-Unternehmer Daniel Noboa gegeneinander an. Ein Novum wird die Abstimmung auf jeden Fall bringen: Entweder bekommt das südamerikanische Land die erste gewählte Staatschefin oder den jüngsten Präsidenten.

IOC beginnt Generalversammlung in Mumbai

MUMBAI: Das Internationale Olympische Komitee beginnt am Sonntag (05.30 Uhr) in Mumbai mit den Beratungen bei seiner 141. Generalversammlung. Auf der Tagesordnung zum Start der dreitägigen Session in der indischen Metropole steht die Entscheidung über die Möglichkeit einer Doppel-Vergabe der Winterspiele 2030 und 2034.